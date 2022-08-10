Отправлено: - 12:15

Kairat stayer:

Украинцы говорят дайте нам современное оружие и мы победим врага.



Kairat stayer:

Великие россияне в этом плане отстали безнадёжно и особых перспектив нет.



Kairat stayer:

А так вооружение США и Европы высокоточное и высокотехнологичное.



Цитата:А Архимед когда-то говорил: "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Но то ли никто не дал точку опоры, то ли так и не смог ничего придумать, то ли просто не стал напрягаться, истории это неизвестно. Главное, что Земля осталась на своем месте. Говорить - это еще не значит сделать.Цитата:Гитлеровский генералитет, как и Kairat stayer, тоже высокомерно и пренебрежительно относился к Красной армии, а после "Зимней войны" с Финляндией стал считать ее мало боеспособной, предельно ослабленной чистками середины 1930-х годов, словом — "колоссом на глиняных ногах".Цитата:Не знаю, как там у вас в США, я там ни разу не был, но прекрасно помню (емкость памяти позволяет), что в СССР делали высокоточные и высокотехнологичные ракеты еще в конце 50-х годов прошлого столетия. А уж раз прогресс не стоит на месте, то глупо предполагать ухудшение качества в стратегически важной для страны отрасли.