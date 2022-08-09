Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как отреагировали депутаты?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44855
Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как отреагировали депутаты?
Отправлено: 09.08.22 - 18:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким прокомментировал намерение организовать одностороннее движение транспорта на пр. Абая и ул. Баймагамбетова. О благоустройстве в основном говорил в контексте скандала этого года, когда не были вовремя высажены цветы.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Re: Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как...
Отправлено: 09.08.22 - 18:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда я работал в областной администрации, был как сейчас говорят мем, Кадамбаев таксует по вечерам, а потом заплатил миллион долларов за должность
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Re: Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как...
Отправлено: 09.08.22 - 18:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё помню, за КВН получил, команда пошутила, по доброму , человек, похожий на Спартака Мишулина, попробовал суп в нашей столовой. Это было ужасно, потом
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Re: Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как...
Отправлено: 09.08.22 - 18:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кадамбаев был похож
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Re: Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как...
Отправлено: 09.08.22 - 18:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я если кого то называть почетным горожанином , назвал бы Турсумбаева, а не это
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Re: Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как...
Отправлено: 09.08.22 - 18:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказал бы, как таксист, у нас по предпочтениям, "2 костанай, это. литература, Белинский, , Достоевский, ещё Спартак, Тобыл, это космос, Попович, Терешкова, , Титов, Даже Савицкая, иногда путают Советская, Савицкая
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
346
Re: Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как...
Отправлено: 09.08.22 - 22:19
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
когда я работал в областной администрации


Выгнали, похоже, за профнепригодность и неграмотность
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8679
Re: Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как...
Отправлено: 10.08.22 - 09:20
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутаты одобрили отчет акима единогласно.


Вот в руки вот той дамы в очочках в первом ряду, я бы грабли дал. А то вокруг забора её садика настоящая помойка, пройти страшно. А она еще детей чему-то учит.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2461
Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как отреагировали депутаты?
Отправлено: 10.08.22 - 10:10
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
По данным акима, в Костанае из 417 км автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 406 км.

Не понимаю такую отчетность. Это как быть немножко беременной. Все равно, что написать: от Костаная до Петропавловска 450 км дорог. Из них 449 находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Но есть 1 км дорог, по которому совсем не проехать. Поэтому вы никогда не доедете до Петропавловска, хотя дороги-то в основном хорошие.

Или как после дождя ходить по Костанаю. Вроде идешь нормально по тротуарам, но в одном месте нужно перейти через дорогу, а там течет река по щиколотку и не обойти никак. В итоге приходишь домой с мокрыми ногами и испорченными туфлями. Или идешь по тротуару центральной улицы в чистых ботинках и вдруг поперек тротуара грязное месиво, которое не перепрыгнуть и не обойти. И приходишь в гости в грязной обуви как свинья и все смотрят на тебя презрительно. Потому что в городе почти чисто. А ты думаешь, как тебе повезло, что еще не свалился там.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS