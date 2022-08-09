Отправлено: - 10:10

NG.kz:

По данным акима, в Костанае из 417 км автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 406 км.



Цитата:Не понимаю такую отчетность. Это как быть немножко беременной. Все равно, что написать: от Костаная до Петропавловска 450 км дорог. Из них 449 находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Но есть 1 км дорог, по которому совсем не проехать. Поэтому вы никогда не доедете до Петропавловска, хотя дороги-то в основном хорошие.Или как после дождя ходить по Костанаю. Вроде идешь нормально по тротуарам, но в одном месте нужно перейти через дорогу, а там течет река по щиколотку и не обойти никак. В итоге приходишь домой с мокрыми ногами и испорченными туфлями. Или идешь по тротуару центральной улицы в чистых ботинках и вдруг поперек тротуара грязное месиво, которое не перепрыгнуть и не обойти. И приходишь в гости в грязной обуви как свинья и все смотрят на тебя презрительно. Потому что в городе почти чисто. А ты думаешь, как тебе повезло, что еще не свалился там.