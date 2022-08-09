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≡ Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44855
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 09.08.22 - 12:12
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О реакции на обращения в службу iKomek рассказали в акимате Костаная. Самые частые жалобы - на отсутствие уличного освещения. Также горожане сообщали о свалках на кладбище в районе Аэропорта и просили проложить ливневку в микрорайоне Береке.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
364
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 12:12
#1
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сегодня 9 августа был на кладбище. Мусор имеется повсеместно. Лукавит мягко говоря аким. Пусть проедет и сам убедится в этом.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8679
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 12:39
#2
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Цитата:
Отделу жилищных отношений совместно с ПКСК, ОСИ и ПТ до 15 августа необходимо провести мониторинг внутридворового освещения и устранить выявленные неполадки.

а оно вообще есть? И какое должно быть? В моем доме только под козырьками у входа в подъезд. Двор тёмный весь. В "плохом" совке на доме были 4 больших фонаря, которые освещали весь двор. Обращался несколько раз в пкск, да и акимат им говорил сделать освещение во дворе, но они не способны, ссылаются на дороговизну столбов, кабелей, фонарей или не хотят просто.

Цитата:
Что касается службы iKomek, люди часто возмущаются их работой, но они делают все как нужно, как правильно. К ним нет вопросов: они собирают информацию, обрабатывают и дают ответы

Нет никаких ответов. Максимум могут послать, дав другой номер телефона. Так было у меня два последних раза. Когда спросил стоимость проезда на 120-ом маршруте с города до дач и попросил список 60-ти дворов, которые в этом году будут ремонтировать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16649
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 14:28
#3
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В Береке бы на экскурсию сгонять..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 18:40
#4
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Я был когда то на совещании, были представители ПКСК, я и представители из Астаны, сказали, давайте, мы поставим. над каждым подъездом фонарь, тогда была конкуренция, все как один ПКСК отказались, мотивируя, тем, что никто не платит за электричество, хотя цена вопроса была где то в районе 200 тенге за год
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
739
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 18:56
#5
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Цитата:
111:
В Береке бы на экскурсию сгонять.

Жил я там пару месяцев , потом сдал квартиру представителям пока что дружественной страны.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
839
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 18:59
#6
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Столбы стоят, а света нет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16649
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 09.08.22 - 19:39
#7
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Цитата:
YESNO:
Жил я там пару месяцев , потом

Жить там возможно?
Просто тоже там искал раннее хату, иногда думаешь, как бы ты жил там.
Хотя дальние многочисленные родичи с деревень и Качар, в огромном восторге от нового района..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 20:22
#8
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Женя, просто не надо думать , что всегда и всё плохо, я работал начальником отдела, в областной администрации, пока не будет, хотя бы в областных центрах, Я высказал, своё мнение, вот просто, моё мнение сказалось плохим
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
878
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 21:31
#9
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Цитата:
yudjin:
В "плохом" совке на доме были 4 больших фонаря, которые освещали весь двор.


Опять сказки про белого бычка! Дворы были как Потёмкинские дере́вни, освещение было до перегорания первой лампочки Ильича и всё... непроглядная темень... ни позвонить никуда.. поскольку не было номеров телефона что бы пожаловаться.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4822
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 09.08.22 - 22:15
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Опять сказки про белого бычка!

кому сказки, кому реальность. Сейчас по двору иду - темень, только на одном подъезде лампа висит и в доме напротив - это всё дворовое освещение. И идешь"радуешься" экономии ПКСК. А в советский период - минимум два подъезда имели уличное освещение. По специфике своего местожительства не стоит весь город характеризовать.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
596
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 09.08.22 - 23:56
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ни позвонить никуда.. поскольку не было номеров телефона что бы пожаловаться.

Телефоны были, значит и номера были. Их просто знать нужно было. Я даже помню простые 5-ти значные были. ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
878
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 10.08.22 - 07:33
#12
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Цитата:
Эл-починно:
Телефоны были, значит и номера были. Их просто знать нужно было. Я даже помню простые 5-ти значные были.


Господи,да простыми телефонами не могли людей обеспечить! У большинства были через блокираторы, смех один. По каким номерам можно было пожаловаться, напиши!?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1473
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 10.08.22 - 08:13
#13
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: да простыми телефонами не могли людей обеспечить!

Точно уже не помню, когда поставили. Но в 1972 году телефон у нас уже был.
Семья простого шофёра и медсестры.
Номер у телефона был четырёхзначный, железнодорожный.
Выход на городские номера, если правильно помню, через девятку

[Исправлено: serg kost, 10.08.2022 - 08:15]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8679
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 10.08.22 - 08:57
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Дворы были как Потёмкинские дере́вни, освещение было до перегорания первой лампочки Ильича и всё... непроглядная темень...

Ты с какого аула приехала? У нас в 9 микрорайоне как дома строили с 1983-85 года, так на каждом через подъезд висели фонари, которые работали вплоть до середины 90-х. Потом пришла разруха и пкск.
Фонари и сейчас кое-где остались, но восстановить их желания ни у кого не возникает.
Ну-ка расскажи, как Партнер сделал освещение в своих домах?
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