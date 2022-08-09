Re: Много неравнодушных людей и спецтехники - Как прошел третий...

Отправлено: - 01:07

Так понимаю данное событие вышло на республиканский уровень

И к нему приковано внимание всей страны

Странно как это ещё дейтели из столицы не прибыли пиарится?

Ведь благодатная почва для популизма

Люди все как один сплотились вокруг беды

Все нации,приверженцы разных религий,разные социальные слои,все ведут борьбу за жизнь одной девочки попутно решая свои экзистенциальные проблемы,кто пиарится,кто нашел дело всей жизни,кто просто хочет общения



Проблема в одном если завтра её не найдут а это уже 4 сутки то шансы на спасение сокращаются ровно в двое

При плохом раскладе народ впадет в ярость и начнет искать крайних

Ооох я бы на месте оперативного штаба подготовится к волне хейта

Психологов,врачей,информационных лидеров,журналистов подключать Уже "вчера" надо