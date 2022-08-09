Отправлено: - 21:08

saba:

посмотрел, интервью Потапенко, стало ещё ужасней, он говорит математика, УКРАИНЫ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ , он против СВО, между прочим, я тоже думаю, Украине не выдюжить,даже со всей помощью Евросоюза, Путин закусил удила,пойдёт до конца

Цитата:Всё правильно. Украина будет в любом случае денацифиуипована. Россия сейчас фактически с НАТО воюет помимо Украины. Рано или поздно кровавый клоун сдастся. Русские ушатают нацистов и украинцы снова будут жить с русскими вместе. Даже может объединятся страны в одно целое.