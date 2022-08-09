Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как отреагировали депутаты?
Аким Костаная отчитался о своей работе в гормаслихате. Как отреагировали депутаты?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать