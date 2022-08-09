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Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44854
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 09.08.22 - 12:12
О реакции на обращения в службу iKomek рассказали в акимате Костаная. Самые частые жалобы - на отсутствие уличного освещения. Также горожане сообщали о свалках на кладбище в районе Аэропорта и просили проложить ливневку в микрорайоне Береке.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 364
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 12:12
сегодня 9 августа был на кладбище. Мусор имеется повсеместно. Лукавит мягко говоря аким. Пусть проедет и сам убедится в этом.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8677
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 12:39
Цитата:
а оно вообще есть? И какое должно быть? В моем доме только под козырьками у входа в подъезд. Двор тёмный весь. В "плохом" совке на доме были 4 больших фонаря, которые освещали весь двор. Обращался несколько раз в пкск, да и акимат им говорил сделать освещение во дворе, но они не способны, ссылаются на дороговизну столбов, кабелей, фонарей или не хотят просто.
Цитата:
Нет никаких ответов. Максимум могут послать, дав другой номер телефона. Так было у меня два последних раза. Когда спросил стоимость проезда на 120-ом маршруте с города до дач и попросил список 60-ти дворов, которые в этом году будут ремонтировать.
Отделу жилищных отношений совместно с ПКСК, ОСИ и ПТ до 15 августа необходимо провести мониторинг внутридворового освещения и устранить выявленные неполадки.
а оно вообще есть? И какое должно быть? В моем доме только под козырьками у входа в подъезд. Двор тёмный весь. В "плохом" совке на доме были 4 больших фонаря, которые освещали весь двор. Обращался несколько раз в пкск, да и акимат им говорил сделать освещение во дворе, но они не способны, ссылаются на дороговизну столбов, кабелей, фонарей или не хотят просто.
Цитата:
Что касается службы iKomek, люди часто возмущаются их работой, но они делают все как нужно, как правильно. К ним нет вопросов: они собирают информацию, обрабатывают и дают ответы
Нет никаких ответов. Максимум могут послать, дав другой номер телефона. Так было у меня два последних раза. Когда спросил стоимость проезда на 120-ом маршруте с города до дач и попросил список 60-ти дворов, которые в этом году будут ремонтировать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16644
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 14:28
В Береке бы на экскурсию сгонять..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 417
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 18:40
Я был когда то на совещании, были представители ПКСК, я и представители из Астаны, сказали, давайте, мы поставим. над каждым подъездом фонарь, тогда была конкуренция, все как один ПКСК отказались, мотивируя, тем, что никто не платит за электричество, хотя цена вопроса была где то в районе 200 тенге за год
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 739
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 18:56
Цитата:
Жил я там пару месяцев , потом сдал квартиру представителям пока что дружественной страны.
111:
В Береке бы на экскурсию сгонять.
В Береке бы на экскурсию сгонять.
Жил я там пару месяцев , потом сдал квартиру представителям пока что дружественной страны.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 839
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 18:59
Столбы стоят, а света нет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16644
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 09.08.22 - 19:39
Цитата:
Жить там возможно?
Просто тоже там искал раннее хату, иногда думаешь, как бы ты жил там.
Хотя дальние многочисленные родичи с деревень и Качар, в огромном восторге от нового района..
YESNO:
Жил я там пару месяцев , потом
Жил я там пару месяцев , потом
Жить там возможно?
Просто тоже там искал раннее хату, иногда думаешь, как бы ты жил там.
Хотя дальние многочисленные родичи с деревень и Качар, в огромном восторге от нового района..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 417
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 20:22
Женя, просто не надо думать , что всегда и всё плохо, я работал начальником отдела, в областной администрации, пока не будет, хотя бы в областных центрах, Я высказал, своё мнение, вот просто, моё мнение сказалось плохим
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 877
Re: Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались...
Отправлено: 09.08.22 - 21:31
Цитата:
Опять сказки про белого бычка! Дворы были как Потёмкинские дере́вни, освещение было до перегорания первой лампочки Ильича и всё... непроглядная темень... ни позвонить никуда.. поскольку не было номеров телефона что бы пожаловаться.
yudjin:
В "плохом" совке на доме были 4 больших фонаря, которые освещали весь двор.
В "плохом" совке на доме были 4 больших фонаря, которые освещали весь двор.
Опять сказки про белого бычка! Дворы были как Потёмкинские дере́вни, освещение было до перегорания первой лампочки Ильича и всё... непроглядная темень... ни позвонить никуда.. поскольку не было номеров телефона что бы пожаловаться.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4822
Ливневка в Береке, мусор на кладбище - На что жаловались костанайцы в iKomek на прошлой неделе?
Отправлено: 09.08.22 - 22:15
Цитата:
кому сказки, кому реальность. Сейчас по двору иду - темень, только на одном подъезде лампа висит и в доме напротив - это всё дворовое освещение. И идешь"радуешься" экономии ПКСК. А в советский период - минимум два подъезда имели уличное освещение. По специфике своего местожительства не стоит весь город характеризовать.
ПолиграфЪ Боярышников:
Опять сказки про белого бычка!
Опять сказки про белого бычка!
кому сказки, кому реальность. Сейчас по двору иду - темень, только на одном подъезде лампа висит и в доме напротив - это всё дворовое освещение. И идешь"радуешься" экономии ПКСК. А в советский период - минимум два подъезда имели уличное освещение. По специфике своего местожительства не стоит весь город характеризовать.
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