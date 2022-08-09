Ну что тут у нас.. Еще не соскучились? Что то смотрю и не вижу начало наступления и денацификации Украины.. Только то , что битва за поселок ПЕски идет, просто так, тупо перемалывают бойцов ДНР.. Но их не жалко же, типа не российская армия.. Вообще там пацанят начали ловить грузовиками и в ПЕски.. Без опыта, без учебы, просто так на убой.. Страшная война. Но еще страшнее в ней те, кто ее начал..
посмотрел, интервью Потапенко, стало ещё ужасней, он говорит математика, УКРАИНЫ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ , он против СВО, между прочим, я тоже думаю, Украине не выдюжить,даже со всей помощью Евросоюза, Путин закусил удила,пойдёт до конца
Независимые эксперты отмечают, что без объявления мобилизации РФ не выиграет противостояние. При этом, так же отмечают, что если объявят частичную мобилизацию, тогда глубинный народ не поймёт. Это же не за компьютером штаны протирать, а нужно будет участвовать в боевых действиях. Запад и США помогают Украине, предоставляют оружие разработанное в конце прошлого века, собираются предоставить те же боеприпасы к Хаймерсам дальностью поражения до 310 километров. Со временем планируют предоставлять более современное оружие.
saba: посмотрел, интервью Потапенко, стало ещё ужасней, он говорит математика, УКРАИНЫ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ , он против СВО, между прочим, я тоже думаю, Украине не выдюжить,даже со всей помощью Евросоюза, Путин закусил удила,пойдёт до конца
Всё правильно. Украина будет в любом случае денацифиуипована. Россия сейчас фактически с НАТО воюет помимо Украины. Рано или поздно кровавый клоун сдастся. Русские ушатают нацистов и украинцы снова будут жить с русскими вместе. Даже может объединятся страны в одно целое.
Независимые эксперты отмечают, что без объявления мобилизации РФ не выиграет противостояние. При этом, так же отмечают, что если объявят частичную мобилизацию, тогда глубинный народ не поймёт.
Пропагандисты говорят, что якобы 80% населения поддерживают СВО, реально никто не знает сколько процентов. Первоначально в феврале было полномасштабное вторжения войск, в настоящее время не могут локальные отдельные направления перекрыть. В основном для резерва используют граждан с оплатой, предлагая там более 200 тысяч рублей. Желающих отправится для участия в войне из депрессивных регионов становится всё меньше. Посмотрим как дальше будут развиваться события.
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