Отправлено: - 12:39

Отделу жилищных отношений совместно с ПКСК, ОСИ и ПТ до 15 августа необходимо провести мониторинг внутридворового освещения и устранить выявленные неполадки.

Что касается службы iKomek, люди часто возмущаются их работой, но они делают все как нужно, как правильно. К ним нет вопросов: они собирают информацию, обрабатывают и дают ответы

Цитата:а оно вообще есть? И какое должно быть? В моем доме только под козырьками у входа в подъезд. Двор тёмный весь. В "плохом" совке на доме были 4 больших фонаря, которые освещали весь двор. Обращался несколько раз в пкск, да и акимат им говорил сделать освещение во дворе, но они не способны, ссылаются на дороговизну столбов, кабелей, фонарей или не хотят просто.Цитата:Нет никаких ответов. Максимум могут послать, дав другой номер телефона. Так было у меня два последних раза. Когда спросил стоимость проезда на 120-ом маршруте с города до дач и попросил список 60-ти дворов, которые в этом году будут ремонтировать.