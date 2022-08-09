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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 349 из 349«1...347348349
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 09:15
#5221
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Прочитал. это как Путин и Зеленский, оба закусили удила и прут по своему. иногда разбавляя картинками из мирной жизни. Увлекательно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 18:02
#5222
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Ну что тут у нас..
Еще не соскучились?
Что то смотрю и не вижу начало наступления и денацификации Украины..
Только то , что битва за поселок ПЕски идет, просто так, тупо перемалывают бойцов ДНР..
Но их не жалко же, типа не российская армия..
Вообще там пацанят начали ловить грузовиками и в ПЕски..
Без опыта, без учебы, просто так на убой..
Страшная война.
Но еще страшнее в ней те, кто ее начал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 18:48
#5223
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Интересно, сверху только увидел пройди опрос..
Когда интересно новый сайт будет?
Хотя мне и старый нормальный..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 20:09
#5224
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посмотрел, интервью Потапенко, стало ещё ужасней, он говорит математика, УКРАИНЫ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ , он против СВО, между прочим, я тоже думаю, Украине не выдюжить,даже со всей помощью Евросоюза, Путин закусил удила,пойдёт до конца
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 20:49
#5225
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Цитата:
111:
Но их не жалко же, типа не российская армия.. Вообще там пацанят начали ловить грузовиками и в ПЕски.. Без опыта, без учебы, просто так на убой..


Если так делают, значить с живой силой большие проблемы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25231
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 20:57
#5226
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Цитата:
111:
Небольшой ужин..

Амир, привет!... :oops:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 21:02
#5227
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Независимые эксперты отмечают, что без объявления мобилизации РФ не выиграет противостояние. При этом, так же отмечают, что если объявят частичную мобилизацию, тогда глубинный народ не поймёт. Это же не за компьютером штаны протирать, а нужно будет участвовать в боевых действиях. Запад и США помогают Украине, предоставляют оружие разработанное в конце прошлого века, собираются предоставить те же боеприпасы к Хаймерсам дальностью поражения до 310 километров. Со временем планируют предоставлять более современное оружие.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
492
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 21:08
#5228
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Цитата:
saba:
посмотрел, интервью Потапенко, стало ещё ужасней, он говорит математика, УКРАИНЫ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ , он против СВО, между прочим, я тоже думаю, Украине не выдюжить,даже со всей помощью Евросоюза, Путин закусил удила,пойдёт до конца

Всё правильно. Украина будет в любом случае денацифиуипована. Россия сейчас фактически с НАТО воюет помимо Украины. Рано или поздно кровавый клоун сдастся. Русские ушатают нацистов и украинцы снова будут жить с русскими вместе. Даже может объединятся страны в одно целое.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 21:17
#5229
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Независимые эксперты отмечают, что без объявления мобилизации РФ не выиграет противостояние. При этом, так же отмечают, что если объявят частичную мобилизацию, тогда глубинный народ не поймёт.

Пропагандисты говорят, что якобы 80% населения поддерживают СВО, реально никто не знает сколько процентов. Первоначально в феврале было полномасштабное вторжения войск, в настоящее время не могут локальные отдельные направления перекрыть. В основном для резерва используют граждан с оплатой, предлагая там более 200 тысяч рублей. Желающих отправится для участия в войне из депрессивных регионов становится всё меньше. Посмотрим как дальше будут развиваться события.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 22:03
#5230
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Цитата:
111:
Страшная война. Но еще страшнее в ней те, кто ее начал..


Да, опять курят в неположенных местах.

Здесь:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
593
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 22:13
#5231
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Распространителей фейков гляжу тут прибавилось. Заразно видимо.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3106
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 22:26
#5232
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Ну и актуальная аналитика от Олега Владимировича Жданова о происходящих событиях на полях боёв.

Здесь:
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