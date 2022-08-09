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Более 2 млн тенге ущерба погасили - На процессе по делу главного инженера ГКП "Костанай-Су" подсудимые полностью признали вину
Более 2 млн тенге ущерба погасили - На процессе по делу главного инженера ГКП "Костанай-Су" подсудимые полностью признали вину
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