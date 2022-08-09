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≡ Более 2 млн тенге ущерба погасили - На процессе по делу главного инженера ГКП "Костанай-Су" подсудимые полностью признали вину
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44853
Более 2 млн тенге ущерба погасили - На процессе по делу главного инженера ГКП "Костанай-Су" подсудимые полностью признали вину
Отправлено: 09.08.22 - 20:38
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Еще до озвучивания обвинительного заключения прокурор Азамат ТОКТАРБАЙ сообщил, что от Виталия Панаетова поступило ходатайство о заключении процессуального соглашения.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
37
Re: Более 2 млн тенге ущерба погасили - На процессе по делу...
Отправлено: 09.08.22 - 20:38
#1
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.......Все трое обвиняются в хищении чужого имущества,....если своё украли и не судимы были...
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