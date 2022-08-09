Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 18:02

Ну что тут у нас..

Еще не соскучились?

Что то смотрю и не вижу начало наступления и денацификации Украины..

Только то , что битва за поселок ПЕски идет, просто так, тупо перемалывают бойцов ДНР..

Но их не жалко же, типа не российская армия..

Вообще там пацанят начали ловить грузовиками и в ПЕски..

Без опыта, без учебы, просто так на убой..

Страшная война.

Но еще страшнее в ней те, кто ее начал..