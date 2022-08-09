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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 349 из 349«1...347348349
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 09:15
#5221
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Прочитал. это как Путин и Зеленский, оба закусили удила и прут по своему. иногда разбавляя картинками из мирной жизни. Увлекательно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 18:02
#5222
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Ну что тут у нас..
Еще не соскучились?
Что то смотрю и не вижу начало наступления и денацификации Украины..
Только то , что битва за поселок ПЕски идет, просто так, тупо перемалывают бойцов ДНР..
Но их не жалко же, типа не российская армия..
Вообще там пацанят начали ловить грузовиками и в ПЕски..
Без опыта, без учебы, просто так на убой..
Страшная война.
Но еще страшнее в ней те, кто ее начал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 18:48
#5223
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Интересно, сверху только увидел пройди опрос..
Когда интересно новый сайт будет?
Хотя мне и старый нормальный..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
417
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 20:09
#5224
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посмотрел, интервью Потапенко, стало ещё ужасней, он говорит математика, УКРАИНЫ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ , он против СВО, между прочим, я тоже думаю, Украине не выдюжить,даже со всей помощью Евросоюза, Путин закусил удила,пойдёт до конца
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3102
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 20:49
#5225
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Цитата:
111:
Но их не жалко же, типа не российская армия.. Вообще там пацанят начали ловить грузовиками и в ПЕски.. Без опыта, без учебы, просто так на убой..


Если так делают, значить с живой силой большие проблемы.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25231
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 20:57
#5226
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Цитата:
111:
Небольшой ужин..

Амир, привет!... :oops:
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