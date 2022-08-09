Отправлено: - 16:06

Гога:

-----Ну тут же есть ---60 ,95 ---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд

Цитата:Дело не восприятии, хоть Франциском (Папа Римский) пусть будет. Речь чтобы один человек под разными никами не скрывался одновременно. Чтобы толпу не создавал, потом путаются, типа я -мы.