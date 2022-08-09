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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6254
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:02
#1801
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Цитата:
Kairat stayer:
типа Людовик 15.
-----Ну тут же есть ---60 ,95
---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд :-x :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:06
#1802
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Цитата:
Гога:
-----Ну тут же есть ---60 ,95 ---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд


Дело не восприятии, хоть Франциском (Папа Римский) пусть будет. Речь чтобы один человек под разными никами не скрывался одновременно. Чтобы толпу не создавал, потом путаются, типа я -мы.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:07
#1803
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Цитата:
Kairat stayer:
Не важно под кого косит, но именно пользователя под ником Дюши Метёлкина нет, зачем раздвоение, разтроение личностей осуществлять?

Вас это напрягает? Хотите обсудить проблемы идентичности? И откуда сведения о Дюше Метелкине? В списке коммуникантов он вполне себе присутствует. Хотя упомянут был лишь в качестве примера, но вы прикопались именно к нему, а не к Турбо или Гене.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:12
#1804
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Цитата:
Маркс:
В списке коммуникантов он вполне себе присутствует. Хотя упомянут был лишь в качестве примера, но вы прикопались именно к нему, а не к Турбо или Гене.


Понятно, что в качестве примера привели. При чём тут, прикопался или нет, Турбо, Гены и других в настоящее время в числе коммуникантов нет.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:13
#1805
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Цитата:
Kairat stayer:
Маркс второй, десятый или типа Людовик 15.

Было бы удивительно - Kairat stayer II.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:18
#1806
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Цитата:
Маркс:
Было бы удивительно - Kairat stayer II.


Настояшее имя - смысла нет, не имел и не буду иметь, такую мягко выражаясь не очень хорошую привычку, ники менять.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:19
#1807
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Цитата:
Kairat stayer:
Чтобы толпу не создавал, потом путаются, типа я -мы.

А ничего, что Цари себя называли - мы. Мы, Иван Васильевич Грозный, царь и великий князь всея Руси.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:20
#1808
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Цитата:
Kairat stayer:
Речь чтобы один человек под разными никами не скрывался одновременно.

А если несколько человек под одним ником, так можно?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:21
#1809
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Цитата:
Маркс:
А ничего, что Цари себя называли - мы. Мы, Иван Васильевич Грозный, царь и великий князь всея Руси.


Ничего, сейчас 21 век на дворе, не времена Государей. Тем более, при них окна в Европу прорубали, а сейчас наоборот конопатят.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:22
#1810
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Цитата:
Маркс:
А если несколько человек под одним ником, так можно?


Вроде запрещено правилами.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:25
#1811
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Цитата:
Гога:
---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд

Похоже, что Kairat stayer потерял это чувство на одной из средних дистанций.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3099
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:29
#1812
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Цитата:
Маркс:
Похоже, что Kairat stayer потерял это чувство на одной из средних дистанций.


Ничего не похоже, на форуме веток и в спорте дистанций много, если бы только флуд был. Стайер - бегун на длинные дистанции, пять, десять и далее километров.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:29
#1813
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Цитата:
Kairat stayer:
Вроде запрещено правилами.

А как это вычислить? Модераторы никогда не узнают, кто пишет под неким ником. Было же предположение, что они в редакции сами мутят такие подставы.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:32
#1814
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Цитата:
Kairat stayer:
Стайер - бегун на длинные дистанции, пять, десять и далее километров.

А марафонцы тогда кто?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2459
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:35
#1815
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Цитата:
Kairat stayer:
Ничего, сейчас 21 век на дворе, не времена Государей.

Список монархов до сих пор внушителен.
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