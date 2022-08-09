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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6254
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:02
Цитата:
---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд
Kairat stayer:-----Ну тут же есть ---60 ,95
типа Людовик 15.
типа Людовик 15.
---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:06
Цитата:
Дело не восприятии, хоть Франциском (Папа Римский) пусть будет. Речь чтобы один человек под разными никами не скрывался одновременно. Чтобы толпу не создавал, потом путаются, типа я -мы.
Гога:
-----Ну тут же есть ---60 ,95 ---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд
-----Ну тут же есть ---60 ,95 ---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд
Дело не восприятии, хоть Франциском (Папа Римский) пусть будет. Речь чтобы один человек под разными никами не скрывался одновременно. Чтобы толпу не создавал, потом путаются, типа я -мы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:07
Цитата:
Вас это напрягает? Хотите обсудить проблемы идентичности? И откуда сведения о Дюше Метелкине? В списке коммуникантов он вполне себе присутствует. Хотя упомянут был лишь в качестве примера, но вы прикопались именно к нему, а не к Турбо или Гене.
Kairat stayer:
Не важно под кого косит, но именно пользователя под ником Дюши Метёлкина нет, зачем раздвоение, разтроение личностей осуществлять?
Не важно под кого косит, но именно пользователя под ником Дюши Метёлкина нет, зачем раздвоение, разтроение личностей осуществлять?
Вас это напрягает? Хотите обсудить проблемы идентичности? И откуда сведения о Дюше Метелкине? В списке коммуникантов он вполне себе присутствует. Хотя упомянут был лишь в качестве примера, но вы прикопались именно к нему, а не к Турбо или Гене.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:12
Цитата:
Понятно, что в качестве примера привели. При чём тут, прикопался или нет, Турбо, Гены и других в настоящее время в числе коммуникантов нет.
Маркс:
В списке коммуникантов он вполне себе присутствует. Хотя упомянут был лишь в качестве примера, но вы прикопались именно к нему, а не к Турбо или Гене.
В списке коммуникантов он вполне себе присутствует. Хотя упомянут был лишь в качестве примера, но вы прикопались именно к нему, а не к Турбо или Гене.
Понятно, что в качестве примера привели. При чём тут, прикопался или нет, Турбо, Гены и других в настоящее время в числе коммуникантов нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:13
Цитата:
Было бы удивительно - Kairat stayer II.
Kairat stayer:
Маркс второй, десятый или типа Людовик 15.
Маркс второй, десятый или типа Людовик 15.
Было бы удивительно - Kairat stayer II.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:18
Цитата:
Настояшее имя - смысла нет, не имел и не буду иметь, такую мягко выражаясь не очень хорошую привычку, ники менять.
Маркс:
Было бы удивительно - Kairat stayer II.
Было бы удивительно - Kairat stayer II.
Настояшее имя - смысла нет, не имел и не буду иметь, такую мягко выражаясь не очень хорошую привычку, ники менять.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:19
Цитата:
А ничего, что Цари себя называли - мы. Мы, Иван Васильевич Грозный, царь и великий князь всея Руси.
Kairat stayer:
Чтобы толпу не создавал, потом путаются, типа я -мы.
Чтобы толпу не создавал, потом путаются, типа я -мы.
А ничего, что Цари себя называли - мы. Мы, Иван Васильевич Грозный, царь и великий князь всея Руси.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:20
Цитата:
А если несколько человек под одним ником, так можно?
Kairat stayer:
Речь чтобы один человек под разными никами не скрывался одновременно.
Речь чтобы один человек под разными никами не скрывался одновременно.
А если несколько человек под одним ником, так можно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:21
Цитата:
Ничего, сейчас 21 век на дворе, не времена Государей. Тем более, при них окна в Европу прорубали, а сейчас наоборот конопатят.
Маркс:
А ничего, что Цари себя называли - мы. Мы, Иван Васильевич Грозный, царь и великий князь всея Руси.
А ничего, что Цари себя называли - мы. Мы, Иван Васильевич Грозный, царь и великий князь всея Руси.
Ничего, сейчас 21 век на дворе, не времена Государей. Тем более, при них окна в Европу прорубали, а сейчас наоборот конопатят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:22
Цитата:
Вроде запрещено правилами.
Маркс:
А если несколько человек под одним ником, так можно?
А если несколько человек под одним ником, так можно?
Вроде запрещено правилами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:25
Цитата:
Похоже, что Kairat stayer потерял это чувство на одной из средних дистанций.
Гога:
---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд
---Ну надо все с юмором воспринимать -ведь это же флуд
Похоже, что Kairat stayer потерял это чувство на одной из средних дистанций.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:29
Цитата:
Ничего не похоже, на форуме веток и в спорте дистанций много, если бы только флуд был. Стайер - бегун на длинные дистанции, пять, десять и далее километров.
Маркс:
Похоже, что Kairat stayer потерял это чувство на одной из средних дистанций.
Похоже, что Kairat stayer потерял это чувство на одной из средних дистанций.
Ничего не похоже, на форуме веток и в спорте дистанций много, если бы только флуд был. Стайер - бегун на длинные дистанции, пять, десять и далее километров.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:29
Цитата:
А как это вычислить? Модераторы никогда не узнают, кто пишет под неким ником. Было же предположение, что они в редакции сами мутят такие подставы.
Kairat stayer:
Вроде запрещено правилами.
Вроде запрещено правилами.
А как это вычислить? Модераторы никогда не узнают, кто пишет под неким ником. Было же предположение, что они в редакции сами мутят такие подставы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:32
Цитата:
А марафонцы тогда кто?
Kairat stayer:
Стайер - бегун на длинные дистанции, пять, десять и далее километров.
Стайер - бегун на длинные дистанции, пять, десять и далее километров.
А марафонцы тогда кто?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 16:35
Цитата:
Список монархов до сих пор внушителен.
Kairat stayer:
Ничего, сейчас 21 век на дворе, не времена Государей.
Ничего, сейчас 21 век на дворе, не времена Государей.
Список монархов до сих пор внушителен.
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