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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 13:18
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:23
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:33
Цитата:
Заметьте, не я назвал вас дыркой.
И потом, почему это стали спецом? Были им всегда. Там где вы учились - мы преподавали.
Kairat stayer:
Спецом по всем вопросам стали, каждой дырке крышка.
Спецом по всем вопросам стали, каждой дырке крышка.
Заметьте, не я назвал вас дыркой.
И потом, почему это стали спецом? Были им всегда. Там где вы учились - мы преподавали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:43
Цитата:
--Извините , но вы наверное ошибаетесь , тут по этой части совсем другой
[Исправлено: Гога, 09.08.2022 - 11:49]
Kairat stayer:
, каждой дырке крышка.
, каждой дырке крышка.
--Извините , но вы наверное ошибаетесь , тут по этой части совсем другой
[Исправлено: Гога, 09.08.2022 - 11:49]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:53
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:56
Цитата:
Множественном числе, разтроение личности? Мои преподаватели в каждую дырку не лезли, разумные люди.
Маркс:
Там где вы учились - мы преподавали.
Там где вы учились - мы преподавали.
Множественном числе, разтроение личности? Мои преподаватели в каждую дырку не лезли, разумные люди.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:59
Цитата:
С какой стати. Первоначально, лично я, к вам не обращался.
Маркс:
Заметьте, не я назвал вас дыркой.
Заметьте, не я назвал вас дыркой.
С какой стати. Первоначально, лично я, к вам не обращался.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:02
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:02
Цитата:
Спецов широкого профиля хватает, развелось достаточно, нужно, не нужно лезут со своими советами.
Гога:
--Извините , но вы наверное ошибаетесь , тут по этой части совсем другой
--Извините , но вы наверное ошибаетесь , тут по этой части совсем другой
Спецов широкого профиля хватает, развелось достаточно, нужно, не нужно лезут со своими советами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:08
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:10
Цитата:
А почему раЗтроение? Что, раздвоение, по-вашему, не множественное число?
Цитата:
Скажу вам по секрету, что крышкам и незачем лезть в дырку.
Цитата:
Вашей памяти нет доверия.
Kairat stayer:
Множественном числе, разтроение личности?
Множественном числе, разтроение личности?
А почему раЗтроение? Что, раздвоение, по-вашему, не множественное число?
Цитата:
Kairat stayer:
Мои преподаватели в каждую дырку не лезли, разумные люди.
Мои преподаватели в каждую дырку не лезли, разумные люди.
Скажу вам по секрету, что крышкам и незачем лезть в дырку.
Цитата:
Kairat stayer:
Первоначально, лично я, к вам не обращался.
Первоначально, лично я, к вам не обращался.
Вашей памяти нет доверия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:17
Цитата:
Ну не с устаревшими же ссылками же лезть к собеседникам.
Kairat stayer:
Спецов широкого профиля хватает, развелось достаточно, нужно, не нужно лезут со своими советами.
Спецов широкого профиля хватает, развелось достаточно, нужно, не нужно лезут со своими советами.
Ну не с устаревшими же ссылками же лезть к собеседникам.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:17
Цитата:
Хронологию выше смотрите, если нет доверия, зачем обращаться?
Маркс:
Вашей памяти нет доверия.
Вашей памяти нет доверия.
Хронологию выше смотрите, если нет доверия, зачем обращаться?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:20
Цитата:
Не важно, во множественном числе.
Маркс:
А почему раЗтроение? Что, раздвоение, по-вашему, не множественное число?
А почему раЗтроение? Что, раздвоение, по-вашему, не множественное число?
Не важно, во множественном числе.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:23
Цитата:
Образное выражение, речь о назойливости человека, который надо, не надо вмешивается. Или, типа каждой бочке затычка, тоже образно.
Маркс:
Скажу вам по секрету, что крышкам и незачем лезть в дырку.
Скажу вам по секрету, что крышкам и незачем лезть в дырку.
Образное выражение, речь о назойливости человека, который надо, не надо вмешивается. Или, типа каждой бочке затычка, тоже образно.
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