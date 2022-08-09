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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 13:18
#1771
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Цитата:
Kairat stayer:
возможно у меня более оперативная память не хранит информацию.


Цитата:
Козлов я:


Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2858
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:23
#1772
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Цитата:
Kairat stayer:

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:33
#1773
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Цитата:
Kairat stayer:
Спецом по всем вопросам стали, каждой дырке крышка.

Заметьте, не я назвал вас дыркой.
И потом, почему это стали спецом? Были им всегда. Там где вы учились - мы преподавали.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6252
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:43
#1774
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Цитата:
Kairat stayer:
, каждой дырке крышка.

--Извините , но вы наверное ошибаетесь , тут по этой части совсем другой :-x :lol:

[Исправлено: Гога, 09.08.2022 - 11:49]
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:53
#1775
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Цитата:
Козлов я:


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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:56
#1776
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Цитата:
Маркс:
Там где вы учились - мы преподавали.


Множественном числе, разтроение личности? Мои преподаватели в каждую дырку не лезли, разумные люди.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 14:59
#1777
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Цитата:
Маркс:
Заметьте, не я назвал вас дыркой.


С какой стати. Первоначально, лично я, к вам не обращался.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2858
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:02
#1778
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Цитата:
Kairat stayer:

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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:02
#1779
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Цитата:
Гога:
--Извините , но вы наверное ошибаетесь , тут по этой части совсем другой


Спецов широкого профиля хватает, развелось достаточно, нужно, не нужно лезут со своими советами.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:08
#1780
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Козлов я:



[Исправлено: Kairat stayer, 09.08.2022 - 15:09]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:10
#1781
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Цитата:
Kairat stayer:
Множественном числе, разтроение личности?

А почему раЗтроение? Что, раздвоение, по-вашему, не множественное число?
Цитата:
Kairat stayer:
Мои преподаватели в каждую дырку не лезли, разумные люди.

Скажу вам по секрету, что крышкам и незачем лезть в дырку.
Цитата:
Kairat stayer:
Первоначально, лично я, к вам не обращался.

Вашей памяти нет доверия.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2444
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:17
#1782
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Цитата:
Kairat stayer:
Спецов широкого профиля хватает, развелось достаточно, нужно, не нужно лезут со своими советами.

Ну не с устаревшими же ссылками же лезть к собеседникам.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:17
#1783
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Цитата:
Маркс:
Вашей памяти нет доверия.


Хронологию выше смотрите, если нет доверия, зачем обращаться?
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:20
#1784
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Цитата:
Маркс:
А почему раЗтроение? Что, раздвоение, по-вашему, не множественное число?


Не важно, во множественном числе.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.22 - 15:23
#1785
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Цитата:
Маркс:
Скажу вам по секрету, что крышкам и незачем лезть в дырку.


Образное выражение, речь о назойливости человека, который надо, не надо вмешивается. Или, типа каждой бочке затычка, тоже образно.
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