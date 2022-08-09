Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+24°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 43% влажность
  • СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Из-за аварии холодную воду отключат в одном из районов Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44849
Из-за аварии холодную воду отключат в одном из районов Костаная
Отправлено: 09.08.22 - 12:00
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аварийно-восстановительными работы пройдут 11 августа на сетях водопровода по адресу: ул. Урожайная 18 В. В связи с этим подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 23.00. Об этом сообщила служба IKomek в своем Instagram.
Читать новость

Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4821
Re: Из-за аварии холодную воду отключат в одном из районов...
Отправлено: 09.08.22 - 12:00
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прикольно: у нас частная школа и военкомат в одном здании? После школы сразу забирают: в одну дверь вышли - в другую зашли? все услуги сразу))) :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS