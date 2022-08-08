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≡ Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44849
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 14:18
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За 7 месяцев 2022 года в Костанае зарегистрировано 63 ДТП, в которых погибли 9 человек и 66 получили травмы. Статистику в качестве аргумента для мер по снижению транспортной нагрузки привел заместитель начальника ОАП УП на совещании в акимате областного центра.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
990
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 14:18
#1
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вот с 4гопункта можно начать сразу, тем более что это не самая сложная задача- убрать блоки, подмести стекла, поставить знак стоп, перед переездом , а лучше шлагбаум
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1472
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 16:58
#2
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Пункты 4, 6 и 9 напрашиваются уже больше десятка лет. Наконец-то до них очередь дошла.
В тексте минимум две ошибки.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1567
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 17:08
#3
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Не наломали бы дров. Этими вопросами должны заниматься специалисты, а не кому вздумается.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
838
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 17:47
#4
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Пробки создаются в центре. Машины паркуются на правой полосе, машины еду только по левой. Очень неудобно на велосипеде их объезжать. Надо сделать так чтобы корпус авто полностью входили в парковку и не мешали проезду. Полиции эвакуировать авто на штрафстоянку, кто стоит не по правилам.

Построить мост по улице Дощанова с выходом на улицу Достык мкр. Костанай-2. - Толку мало будет, надо строить по Тарана.

Внедрить одностороннее движение на ул. Баймагамбетова и пр. Абая (по Баймагамбетиова в одну сторону и по Абая - в другую). - Не хватает велополос, либо можно сделать автобусную полосу тогда, где можно будет ездить на велосипедах спокойно. А автобусы будут обгонять по другой полосе
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1472
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 18:14
#5
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Цитата:
arman_kst:
надо строить по Тарана.

Интересуюсь спросить: -
Это как?
Там десятиэтажка в конце улицы.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
838
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 18:25
#6
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Там десятиэтажка в конце улицы.
она будет сбоку стоять
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W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
21
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 20:14
#7
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Как говорил один персонаж из книги "Ну, теперь, стало быть, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда, спрашивается? Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, потом в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову!"
И господа бы полицейские сделали бы синхронизацию по интернету или вручную всех светофоров. Нагрузка на этом участке и все переключается на "зеленую улицу" и ты едешь светофора 4-5 до безпроблемного участка. И господа полицейские. уделите внимание улицам Досжанова и Павлова на всей их протяженности. Там ковбои на лошадях гоняют, смотри как бы не сбили. А там же и школа и детсад. И им знаки пешеходный переход и ограничение скорости до лампочки.
2. Построить полосу в направлении "направо" на пересечении пр. Абая-Баймагамбетова - ул. Воинов-Интернационалистов (кольцевое движение) - это простите как????
5. Внедрить одностороннее движение на ул. Баймагамбетова и пр. Абая (по Баймагамбетова в одну сторону и по Абая - в другую) - для чего??? на многих участках поставить камеры для фиксации скорости. и поставить визуальный ограничитель по скорости чтобы можно было ехать в час пик по зеленой улице.
8. Построить мост между пр. Абая в Костанае и ул. Тәуелсіздік в Тобыле - еще один мост???? зачем? можно попасть куда надо и по объездным дорогам.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1472
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 20:53
#8
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Цитата:
arman_kst: она будет сбоку стоять

Там узкий проезд между десятиэтажкой и бетонным забором. Для одной только машины по ширине.
Затем стоит здание кукольного театра.
В общем, смотрите на местности. Или хотя бы карту...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
409
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 21:33
#9
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Я как кайрат стайер, цитирую, самого себя, когда то приходил даже в редакцию, говорил про то как избежать пробок, тогда сказали нет у нас пробок, ну и Шибаршин что то написал. совершенно не про движение на улицах, Я тогда предлагал разные выходы из ситуации, сейчас некоторые уже невозможны, там пару девятиэтажек поставили
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1567
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 23:01
#10
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Цитата:
WildMadCat:

Раньше именно так и было, едешь 50 и на всех светофорах попадаешь на зелёный.А сейчас не получается.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
409
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 09.08.22 - 11:39
#11
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Я вот постоянно говорю, Казахстан погубят не коррупция, а не компетентность чиновников, как можно было, выстроить пол города за железной дорогой и при этом не думать о том как от туда выехать. Про то куда некомпетентность, я могу целую книгу написать, я говорил как то в НГ, ну и что , прислали из Германии фото из редакции.
Как будто я на себя сам не смог бы посмотреть
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