Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...

Отправлено: - 20:14

Как говорил один персонаж из книги "Ну, теперь, стало быть, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда, спрашивается? Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, потом в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову!"

И господа бы полицейские сделали бы синхронизацию по интернету или вручную всех светофоров. Нагрузка на этом участке и все переключается на "зеленую улицу" и ты едешь светофора 4-5 до безпроблемного участка. И господа полицейские. уделите внимание улицам Досжанова и Павлова на всей их протяженности. Там ковбои на лошадях гоняют, смотри как бы не сбили. А там же и школа и детсад. И им знаки пешеходный переход и ограничение скорости до лампочки.

2. Построить полосу в направлении "направо" на пересечении пр. Абая-Баймагамбетова - ул. Воинов-Интернационалистов (кольцевое движение) - это простите как????

5. Внедрить одностороннее движение на ул. Баймагамбетова и пр. Абая (по Баймагамбетова в одну сторону и по Абая - в другую) - для чего??? на многих участках поставить камеры для фиксации скорости. и поставить визуальный ограничитель по скорости чтобы можно было ехать в час пик по зеленой улице.

8. Построить мост между пр. Абая в Костанае и ул. Тәуелсіздік в Тобыле - еще один мост???? зачем? можно попасть куда надо и по объездным дорогам.