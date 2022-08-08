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≡ Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44849
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 16:22
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В новом послании президента Касым-Жомарта Токаева народу, которое ожидается в сентябре, нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого, считает политолог Никита Шаталов.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
409
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 09.08.22 - 11:27
#15
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Простите. Вы говорите по старой освоенной схеме, государство виновато, потому что оно виновато, я предлагаю новую схему , работы в нашем конкретно городе, Вы начинаете меня обвинять в потакании коррупции, простите при встрече, я Вам руки не подам
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2441
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 09.08.22 - 12:01
#16
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Цитата:
saba:
я предлагаю новую схему , работы в нашем конкретно городе

Где там новая схема? Чтобы каждый брал на себя ответственность? Т.е. вы хотите, чтобы аким вырвал свое сердце, как Данко, и осветил электорату путь? Так это, батенька, надо моральный кодекс прививать, а вы призываете изжить "СССР в мозгу".
Цитата:
saba:
простите при встрече, я Вам руки не подам

Ну вот те на, день испорчен! Император не подали-с мне руку для лобызания-с. Пойду с горя напьюсь-с.
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