Отправлено: - 12:01

saba:

я предлагаю новую схему , работы в нашем конкретно городе



saba:

простите при встрече, я Вам руки не подам



Цитата:Где там новая схема? Чтобы каждый брал на себя ответственность? Т.е. вы хотите, чтобы аким вырвал свое сердце, как Данко, и осветил электорату путь? Так это, батенька, надо моральный кодекс прививать, а вы призываете изжить "СССР в мозгу".Цитата:Ну вот те на, день испорчен! Император не подали-с мне руку для лобызания-с. Пойду с горя напьюсь-с.