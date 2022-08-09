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≡ "Мог наброситься с кулаками" - По делу тик-токера, прокатившего на капоте полицейских, допросили эксперта-психиатра в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44849
"Мог наброситься с кулаками" - По делу тик-токера, прокатившего на капоте полицейских, допросили эксперта-психиатра в суде Костаная
Отправлено: 09.08.22 - 11:05
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На прошлое заседание подсудимый не явился, так как находится на лечении в психиатрической клинике Алматы. Сегодня по видеосвязи допросили заведующего мужским клиническим отделением республиканского госпредприятия "Центр психического здоровья" Наби ЕСИМОВА.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1024
Re: "Мог наброситься с кулаками" - По делу тик-токера,...
Отправлено: 09.08.22 - 11:05
#1
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И стоили эти дешёвые понты таких затрат??
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