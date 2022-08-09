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"Мог наброситься с кулаками" - По делу тик-токера, прокатившего на капоте полицейских, допросили эксперта-психиатра в суде Костаная
"Мог наброситься с кулаками" - По делу тик-токера, прокатившего на капоте полицейских, допросили эксперта-психиатра в суде Костаная
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