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Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44849
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 16:22
В новом послании президента Касым-Жомарта Токаева народу, которое ожидается в сентябре, нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого, считает политолог Никита Шаталов.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16638
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 16:22
Первый год президентства, ну и неплохо по моему начал..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1472
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 17:07
Кто-то проспал в анабиозе пару лет.
Уже четвёртый год пошёл, как выбрали Токаева президентом.
Уже четвёртый год пошёл, как выбрали Токаева президентом.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16638
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 17:13
Цитата:
Кто выбрал, ты?
serg kost:
как выбрали Токаева
как выбрали Токаева
Кто выбрал, ты?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1472
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 18:09
Для тебя он только с прошлого года президент?
[Исправлено: serg kost, 08.08.2022 - 18:10]
[Исправлено: serg kost, 08.08.2022 - 18:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6251
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 19:14
Цитата:
----Для особо одаренных ----Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019.9 июня 2019 года победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % голосов
111:
Кто выбрал, ты?
Кто выбрал, ты?
----Для особо одаренных ----Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019.9 июня 2019 года победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % голосов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5445
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 20:44
Когда о хотите обмануть, говорим Назарбаев , подразумеваем Токаева и наоборот. Ничего не поменялось, всё по старому
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 21:50
Когда говорят о слышащем государстве, я ничего не понимаю,пока это не работает. Я пару недель пытаюсь зарегистрироваться в егов, доходит до камеры, камера не включается.
Я что хотел сказать, Ильяс где то на пути, но СССР в мозгу очень сильно мешает, прости конечно, Я думаю, по другому, наверное это тоже потребует референдума , глава города должен быть хозяином, и поэтому нужны выборы .
Он не должен оглядываться на какой то маслихат, его выбрали допустим на 4 года, выделили ему определенную сумму денег, дальше от него зависит, как он их потратит, должны быть определенная сумма рейтинга, от народа если по истечении 2 лет народ не хочет видеть этого человека на посту главы города назначаются новые выборы.
Это получается, как дома, вышел, хотел что нибудь купить, увидел надо другое, купил, без согласования с маслихатом.
И у Антикора работы будет меньше, я предлагаю, выделили акиму города энную сумму, трать её как хочешь, можешь всю её на свою зарплату потратить, только вряд ли на следующий срок тебя выберут
Я что хотел сказать, Ильяс где то на пути, но СССР в мозгу очень сильно мешает, прости конечно, Я думаю, по другому, наверное это тоже потребует референдума , глава города должен быть хозяином, и поэтому нужны выборы .
Он не должен оглядываться на какой то маслихат, его выбрали допустим на 4 года, выделили ему определенную сумму денег, дальше от него зависит, как он их потратит, должны быть определенная сумма рейтинга, от народа если по истечении 2 лет народ не хочет видеть этого человека на посту главы города назначаются новые выборы.
Это получается, как дома, вышел, хотел что нибудь купить, увидел надо другое, купил, без согласования с маслихатом.
И у Антикора работы будет меньше, я предлагаю, выделили акиму города энную сумму, трать её как хочешь, можешь всю её на свою зарплату потратить, только вряд ли на следующий срок тебя выберут
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 22:01
Наверное немного сумбурно. посмотрел со стороны, ничего менять не стал, суть наверное дошла, самое главное. я с этим сталкивался, каждый на своем месте будет ощущать ответственность за свои действия, а то я сталкивался никто не хочет брать на себя ответственность за какие то решения,я разговаривал об этом с зам акима области, он сказал, да есть такая проблема( что чиновники не хотят брать на себя решение какой то задачи) и тут же говорит( А У МЕНЯ куча независимых и зависимых экспертиз) а давайте ещё СПК Тобол даст своё решение, на этом всё и кончилось, плюнул на всё и ушел в таксисты
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 22:11
Кстати про нашего нового акима , я первый раз услышал негатив, ничего не понял,говорили почему начальником управления здравоохранения стал педагог, но если он понимает как сделать работу в здравоохранении лучше, почему нет? это работа менеджера, и работа менеджера состоит в том чтобы сделать, так чтобы главный врач думал о лечении, а не о том что у него канализация прохудилась, Может я и не прав
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 22:13
Я когда приехал к дочке в Челябинск, меня по ушам коробнуло, сити менеджер,а потом понял,действительно так и надо называть
[Исправлено: saba, 08.08.2022 - 22:15]
[Исправлено: saba, 08.08.2022 - 22:15]
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 22:18
Наш аким работал когда то руководителем управления здравоохранения Костанайской области, почему то нельзя называть начальником, это просто для справки
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 22:32
Цитата:
Да это райское местечко будет даже лучше, чем дегустатором на вино-водочном производстве. Просто работа-мечта. Главное, зацепиться, а там кури бамбук и получай выделенную на весь город сумму лично в свой собственный карман. И это официально, Карл!Аж дух захватило! Таких горожан, как saba, нужно беречь, холить и лелеять. Всем смирно! Равнение на saba! Где-то сейчас Аким тихо заплакал от радости. Всего один срок и адью, пишите письма на Бали.
saba:
И у Антикора работы будет меньше, я предлагаю, выделили акиму города энную сумму, трать её как хочешь, можешь всю её на свою зарплату потратить, только вряд ли на следующий срок тебя выберут
И у Антикора работы будет меньше, я предлагаю, выделили акиму города энную сумму, трать её как хочешь, можешь всю её на свою зарплату потратить, только вряд ли на следующий срок тебя выберут
Да это райское местечко будет даже лучше, чем дегустатором на вино-водочном производстве. Просто работа-мечта. Главное, зацепиться, а там кури бамбук и получай выделенную на весь город сумму лично в свой собственный карман. И это официально, Карл!Аж дух захватило! Таких горожан, как saba, нужно беречь, холить и лелеять. Всем смирно! Равнение на saba! Где-то сейчас Аким тихо заплакал от радости. Всего один срок и адью, пишите письма на Бали.
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 09.08.22 - 09:01
Это у вас от желчи, есть наверное лекарства, а ещё есть система рейтингов, сейчас по ней как то оценивают акимов областей, не знаю как, можно установить какой то уровень. ниже которого нельзя спускаться. иначе немедленное увольнение. И ещё . не надо так плохо думать всегда о людях, пусть даже они и становятся акимами. иначе желчь расплескается и лицо будет не очень хорошего цвета. Всех благ.
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 09.08.22 - 10:51
Цитата:
Так именно в этом и кроется вся заковыка. В оценке работы чиновника. Он же не делает станков, кирпичей, не копает ямы, не стрижет траву и не кладет плитку. Рейтинги, оценки и эффективность работы чиновников вычисляются по критериям, придуманным такими же чиновниками, только более низкого ранга. А так как все они метят наверх, то понимают, что скоро этими цифрами будут оценивать их, поэтому все эти рейтинги достаточно сомнительны.
Можно судить о работе чиновника по рейтингу электората, но это тоже тупиковый путь. При таком подходе к работе легко впасть в показуху и начать гнать такую липу, что всем станет тошно. Типа всяких цифровизаций, инноваций и прочих итераций. Измерять полезность работы зарплатой, как вы предлагаете, тоже никак не получится. Тем более, что чиновники и так назначают ее себе сами.
Так что все как обычно, по старой схеме. Деньги освоены? Мероприятия проведены? Сроки соблюдены? Отчеты написаны? Претензии есть? Претензий нет.
Цитата:
И вам не хворать. Особенно берегите желчь, не расплескивайте понапрасну.
saba:
а ещё есть система рейтингов, сейчас по ней как то оценивают акимов областей, не знаю как
а ещё есть система рейтингов, сейчас по ней как то оценивают акимов областей, не знаю как
Так именно в этом и кроется вся заковыка. В оценке работы чиновника. Он же не делает станков, кирпичей, не копает ямы, не стрижет траву и не кладет плитку. Рейтинги, оценки и эффективность работы чиновников вычисляются по критериям, придуманным такими же чиновниками, только более низкого ранга. А так как все они метят наверх, то понимают, что скоро этими цифрами будут оценивать их, поэтому все эти рейтинги достаточно сомнительны.
Можно судить о работе чиновника по рейтингу электората, но это тоже тупиковый путь. При таком подходе к работе легко впасть в показуху и начать гнать такую липу, что всем станет тошно. Типа всяких цифровизаций, инноваций и прочих итераций. Измерять полезность работы зарплатой, как вы предлагаете, тоже никак не получится. Тем более, что чиновники и так назначают ее себе сами.
Так что все как обычно, по старой схеме. Деньги освоены? Мероприятия проведены? Сроки соблюдены? Отчеты написаны? Претензии есть? Претензий нет.
Цитата:
saba:
Всех благ.
Всех благ.
И вам не хворать. Особенно берегите желчь, не расплескивайте понапрасну.
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