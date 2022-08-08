Отправлено: - 22:32

saba:

И у Антикора работы будет меньше, я предлагаю, выделили акиму города энную сумму, трать её как хочешь, можешь всю её на свою зарплату потратить, только вряд ли на следующий срок тебя выберут



Цитата:Да это райское местечко будет даже лучше, чем дегустатором на вино-водочном производстве. Просто работа-мечта. Главное, зацепиться, а там кури бамбук и получай выделенную на весь город сумму лично в свой собственный карман. И это официально, Карл!Аж дух захватило! Таких горожан, как saba, нужно беречь, холить и лелеять. Всем смирно! Равнение на saba! Где-то сейчас Аким тихо заплакал от радости. Всего один срок и адью, пишите письма на Бали.