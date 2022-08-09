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≡ Мадину Ерланкызы видели на кукурузном поле в 9 км от дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44846
Мадину Ерланкызы видели на кукурузном поле в 9 км от дома
Отправлено: 09.08.22 - 01:55
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Полицейские сообщили, что видели ребенка на кукурузном поле. Поле оцепили, задействован дрон. Зона поиска пропавшей девочки составляет более 50 гектаров, рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16638
Re: Мадину Ерланкызы видели на кукурузном поле в 9 км от дома
Отправлено: 09.08.22 - 01:55
#1
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"около семи часов утра – вылезла через окно второго этажа кухни, по газовой трубе спустилась на козырек, а с козырька перелезла на дерево. В это время сосед вышел из квартиры на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки."

Блин, даже как то с трудом верится, что ребенок так выходит из дома, как будто делает это каждый день..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16638
Мадину Ерланкызы видели на кукурузном поле в 9 км от дома
Отправлено: 09.08.22 - 03:18
#2
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Вроде уже пишут в Тик Токе, что нашли в этом кукурузном поле..
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