Re: Мадину Ерланкызы видели на кукурузном поле в 9 км от дома

Отправлено: - 01:55

"около семи часов утра – вылезла через окно второго этажа кухни, по газовой трубе спустилась на козырек, а с козырька перелезла на дерево. В это время сосед вышел из квартиры на шум во дворе, увидел ребенка и помог ей спуститься с дерева. Мужчина отвел ребенка в квартиру. Пока стучал в дверь, девочка выбежала на улицу в сторону игровой площадки."



Блин, даже как то с трудом верится, что ребенок так выходит из дома, как будто делает это каждый день..