Всякая всячина обо всем и обо всех.

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«Гоша и Рыжий — просто прекрасные, просто замечательные люди. Я им очень благодарен за то, что они для меня делают. То, что я вчера вам сказал, было ошибкой, вызванной помутнением моего рассудка. Я их понимаю и полностью одобряю то, что они сделали. Я не представляю жизни в данном СИЗО без них», — читал на опубликованном Осечкиным видео по заранее написанному тексту один из арестантов. В сеть также попали фото Тулинова из изолятора на фоне футболок с надписью «Актив УФСИН един».



Если формально обратиться к приговору, то Константин Тулинов и лупил, и снимал на видео. Он же порылся в вещах потерпевшего, нашел телефон его матери, позвонил и рассказал, что будет с ее сыном, если она не переведет Тулинову и компании деньги. Выбил три тысячи рублей, просил 20.



В мае 2021 года Константин Тулинов за вымогательство группой лиц с применением насилия получил четыре года строгой колонии, а с учетом неотбытой кражи — 5 лет и 8 месяцев. В срок зачли время в Крестах, полтора года день за день, так что оценка Никиты Михалкова про свободу в феврале 2023-го весьма условна.