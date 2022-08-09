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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 348 из 348«1...346347348
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 01:32
#5206
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Ну и напоследок, карта, сколько Россия скопила БТГ на южном направлении..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 01:35
#5207
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Теперь вопрос, куда собрались?
В Запорожье, Кривой или Никополь?
Вроде как аналитики склоняются чтоб захватить херсонскую область и Запорожье, а потом просить переговоров, чтоб потом опять напасть..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 02:03
#5208
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Ну и перекус грибами..



Ой, желудочками то есть..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 02:38
#5209
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Ну и Герой России..

Режиссер Никита Михалков накануне вышел с очередным выпуском программы «БесогонТВ», в котором рассказал о подвиге Константина Тулинова, этот отрывок передачи был показан на «России-1»: 14 июля доброволец прикрыл товарищей в украинском лесу; уже раненный, он подпустил поближе врага, после чего подорвался на гранате и погиб вместе с тремя солдатами армии противника. Сослуживцы Тулинова благодаря ему смогли выбраться и рассказали о его поступке с экрана телевизора.

Режиссер показал портрет бойца и коротко обратился к его биографии: учился в гимназии, увлекался рисованием, футболом, даже вязал крючком. Но начиная с 16 лет Тулинов чаще бывал за решеткой, чем на свободе. «За последнее преступление он получил пять лет и, в принципе, в феврале 2023 года мог выйти на свободу. Но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс», — рассказал Михалков.

Тулинов, без учета последнего приговора, судим семикратно: угон, разбой, воровство, покушение на убийство, наркотики. Летом 2019 года он сидел в Крестах, где больше известен под прозвищем Рыжий, компанию ему составили Георгий Петров и Антон Севостьянов. Видеозапись, фиксировавшую будни Тулинова, опубликовал правозащитник Владимир Осечкин. Втроем они вымогали у других арестантов деньги, похлопывая их палкой по ягодицам.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 02:39
#5210
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«Гоша и Рыжий — просто прекрасные, просто замечательные люди. Я им очень благодарен за то, что они для меня делают. То, что я вчера вам сказал, было ошибкой, вызванной помутнением моего рассудка. Я их понимаю и полностью одобряю то, что они сделали. Я не представляю жизни в данном СИЗО без них», — читал на опубликованном Осечкиным видео по заранее написанному тексту один из арестантов. В сеть также попали фото Тулинова из изолятора на фоне футболок с надписью «Актив УФСИН един».

Если формально обратиться к приговору, то Константин Тулинов и лупил, и снимал на видео. Он же порылся в вещах потерпевшего, нашел телефон его матери, позвонил и рассказал, что будет с ее сыном, если она не переведет Тулинову и компании деньги. Выбил три тысячи рублей, просил 20.

В мае 2021 года Константин Тулинов за вымогательство группой лиц с применением насилия получил четыре года строгой колонии, а с учетом неотбытой кражи — 5 лет и 8 месяцев. В срок зачли время в Крестах, полтора года день за день, так что оценка Никиты Михалкова про свободу в феврале 2023-го весьма условна.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 02:43
#5211
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Откуда именно и когда Тулинов отправился на территорию СВО — точно неизвестно, ФСИН РФ данные об этапировании для СМИ не раскрывает. В январе 2022 года дело о пресс-хатах слушалось в апелляционной инстанции, обжаловали приговор все: прокурор исправлял технические ошибки, потерпевшему не понравилось, что суд не выяснил, кто позволил принести в СИЗО смартфон, осужденные, и Тулинов тоже, сочли наказание слишком строгим. На тот момент, по данным «Фонтанки», Константин Тулинов еще сидел в Крестах. Горсуд смягчить приговор отказался, но осужденные настаивают: судя по карточке дела на сайте суда, материалы переданы в кассацию по жалобе одного из них.

Те адвокаты Гоши и Рыжего, которые участвовали в суде апелляционной инстанции, не в курсе, где сейчас участники той истории. Тулинов холост, детей у 26-летнего петербуржца тоже не было. Мама Гоши на сообщение корреспондента не ответила. Скорее всего, из Крестов Константина Тулинова отправили в колонию-поселение поближе к Ростовской области, а уже оттуда его могли взять на Донбасс.

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 02:46
#5212
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Вот не пойму, призыв на войну уголовников, педофилов и убийц, это не дискредитация российской армии?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 03:00
#5213
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Ну вот, что подтверждается, куда они хотят нанести удар, чтобы оттяпать территорию, о денацификации уже по моему все успешно забыли, и зачем они вообще там..

"Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что всю территорию Запорожской области необходимо освободить до проведения референдума о вхождении региона в состав России, передает ТАСС."

Но, может быть это скорее дезинформация..
Если завтра с утра не увидим нападение на Запорожье..

[Исправлено: 111, 09.08.2022 - 03:01]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 03:11
#5214
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Ну и музыкальная пауза..

Бегут года и грусть, печаль в твоих глазах..
А я не знаю что тебе сказать
Найти слова или без слов ответить на твою любовь
Чтоб стала ты моей судьбой...

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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16637
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 03:14
#5215
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Небольшой ужин..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6249
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 03:14
#5216
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6249
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.22 - 03:16
#5217
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