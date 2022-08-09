Режиссер Никита Михалков накануне вышел с очередным выпуском программы «БесогонТВ», в котором рассказал о подвиге Константина Тулинова, этот отрывок передачи был показан на «России-1»: 14 июля доброволец прикрыл товарищей в украинском лесу; уже раненный, он подпустил поближе врага, после чего подорвался на гранате и погиб вместе с тремя солдатами армии противника. Сослуживцы Тулинова благодаря ему смогли выбраться и рассказали о его поступке с экрана телевизора.
Режиссер показал портрет бойца и коротко обратился к его биографии: учился в гимназии, увлекался рисованием, футболом, даже вязал крючком. Но начиная с 16 лет Тулинов чаще бывал за решеткой, чем на свободе. «За последнее преступление он получил пять лет и, в принципе, в феврале 2023 года мог выйти на свободу. Но весной 2022 года он подал прошение с просьбой отправить его на фронт, на Донбасс», — рассказал Михалков.
Тулинов, без учета последнего приговора, судим семикратно: угон, разбой, воровство, покушение на убийство, наркотики. Летом 2019 года он сидел в Крестах, где больше известен под прозвищем Рыжий, компанию ему составили Георгий Петров и Антон Севостьянов. Видеозапись, фиксировавшую будни Тулинова, опубликовал правозащитник Владимир Осечкин. Втроем они вымогали у других арестантов деньги, похлопывая их палкой по ягодицам.
«Гоша и Рыжий — просто прекрасные, просто замечательные люди. Я им очень благодарен за то, что они для меня делают. То, что я вчера вам сказал, было ошибкой, вызванной помутнением моего рассудка. Я их понимаю и полностью одобряю то, что они сделали. Я не представляю жизни в данном СИЗО без них», — читал на опубликованном Осечкиным видео по заранее написанному тексту один из арестантов. В сеть также попали фото Тулинова из изолятора на фоне футболок с надписью «Актив УФСИН един».
Если формально обратиться к приговору, то Константин Тулинов и лупил, и снимал на видео. Он же порылся в вещах потерпевшего, нашел телефон его матери, позвонил и рассказал, что будет с ее сыном, если она не переведет Тулинову и компании деньги. Выбил три тысячи рублей, просил 20.
В мае 2021 года Константин Тулинов за вымогательство группой лиц с применением насилия получил четыре года строгой колонии, а с учетом неотбытой кражи — 5 лет и 8 месяцев. В срок зачли время в Крестах, полтора года день за день, так что оценка Никиты Михалкова про свободу в феврале 2023-го весьма условна.
Откуда именно и когда Тулинов отправился на территорию СВО — точно неизвестно, ФСИН РФ данные об этапировании для СМИ не раскрывает. В январе 2022 года дело о пресс-хатах слушалось в апелляционной инстанции, обжаловали приговор все: прокурор исправлял технические ошибки, потерпевшему не понравилось, что суд не выяснил, кто позволил принести в СИЗО смартфон, осужденные, и Тулинов тоже, сочли наказание слишком строгим. На тот момент, по данным «Фонтанки», Константин Тулинов еще сидел в Крестах. Горсуд смягчить приговор отказался, но осужденные настаивают: судя по карточке дела на сайте суда, материалы переданы в кассацию по жалобе одного из них.
Те адвокаты Гоши и Рыжего, которые участвовали в суде апелляционной инстанции, не в курсе, где сейчас участники той истории. Тулинов холост, детей у 26-летнего петербуржца тоже не было. Мама Гоши на сообщение корреспондента не ответила. Скорее всего, из Крестов Константина Тулинова отправили в колонию-поселение поближе к Ростовской области, а уже оттуда его могли взять на Донбасс.
Ну вот, что подтверждается, куда они хотят нанести удар, чтобы оттяпать территорию, о денацификации уже по моему все успешно забыли, и зачем они вообще там..
"Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что всю территорию Запорожской области необходимо освободить до проведения референдума о вхождении региона в состав России, передает ТАСС."
Но, может быть это скорее дезинформация.. Если завтра с утра не увидим нападение на Запорожье..
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать