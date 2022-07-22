Новые правила! Оступился и зачем 30 коментов притворятся хорошеньким? Предлагаю гибкую систему скидок) система в долг. Например сколько там осталось до ПП? 27 ком? . В долг, открыли ПП и если чел нормально себя вёл то аннулируется косяк. Даже вон всяких убийц раньше времени выпускают из тюрьм, за хорошее поведение не дождавшись цифры 30 .
Здравствуйте. Предлагаю новые правила, хотя бы в режиме пока теста. Вы видите или увидите, какая вакханалия начала проводиться с теми, кто решил, что уже на премодерации и им нечего терять? Пользуясь случаем, что после 22.00 модераторы отдыхают. А потому предлагаю пока что или закрывать в 22.00 ветку, либо что то предпринимать, во избежании таких вбросов вплоть до режима чтения отдельных пользователей. И да, они часто под утро исправляют комментарии. А если напишут что то националистическое с последующим исправлением, это же ведь останется в сети? И тем самым подведут и нас и вас..
Хех.. Это бывает когда вылетает с вайфая, с переходом на мобильные и наоборот, вышел на улицу, вылетел автоматически, вошел там, зашел домой, а там и через вайфай еще вход соаботал на автомате. Какое то время два раза отсвечивает. Или когда связь прыгает, если вайфай через толстые стены плохо бьет в квартире, выбивает, входишь через мобильные. Тоже два раза получется. А нет, вру. На сайте очевидно же, два 111х!
Гога: ----Эту **Всякая всячина обо всем и обо всех.** ----ПОЛНОстью согласен !!!
Ну я тут тоже полностью согласен. Но кроме того есть вопросы перехлёстывающие 2.2.14. Более половины слов, НАБРАННЫХ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (капслок) или ЛеСЕнКоЙ. Также запрещено использовать более трех смайликов, восклицательных или вопросительных знаков подряд. Пункт дублируется. 2.1.4. Содержат в названии и/или описании темы ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ или БоЛЬШОе ИХ КОлИЧЕСТВО. Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
И ест вопросы. Почему в созданной не важно как названной темы (хотя все это понимают, что за ветка) допускается разжигание. даже пунктами соглашения, названия возможно различным. Не оспариваю. Но по прежнему остаётся запрещённым разглашать информацию - 2.2.6. Информацию, бездоказательно порочащую деловую репутацию субъектов бизнеса. Сюда относится вся информация порочащая Россию, и соответственно бизнеса. Прошу принять меры. А так же есть пункт - 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения. Когда это всё прекратится? в одноимённой ветке?
Эл-починно: так же есть пункт - 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК.
Какие конкретно комментарии? Указываем и там разбираемся.
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