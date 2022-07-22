Отправлено: - 01:42

Гога:

----Эту **Всякая всячина обо всем и обо всех.** ----ПОЛНОстью согласен !!!

[Исправлено: Эл-починно, 09.08.2022 - 01:49]

Цитата:Ну я тут тоже полностью согласен.Но кроме того есть вопросы перехлёстывающие 2.2.14. Более половины слов, НАБРАННЫХ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (капслок) или ЛеСЕнКоЙ. Также запрещено использовать более трех смайликов, восклицательных или вопросительных знаков подряд. Пункт дублируется. 2.1.4. Содержат в названии и/или описании темы ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ или БоЛЬШОе ИХ КОлИЧЕСТВО. Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.И ест вопросы. Почему в созданной не важно как названной темы (хотя все это понимают, что за ветка)допускается разжигание.даже пунктами соглашения, названия возможно различным. Не оспариваю.Но по прежнему остаётся запрещённым разглашать информацию - 2.2.6. Информацию, бездоказательно порочащую деловую репутацию субъектов бизнеса.Сюда относится вся информация порочащая Россию, и соответственно бизнеса.Прошу принять меры.А так же есть пункт - 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения.Когда это всё прекратится? в одноимённой ветке?