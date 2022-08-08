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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:15
111:
Цитата:
Какой-то нездоровый интерес к этой теме.
"У кого чего болит, тот о том и говорит".
Цитата:
А вот этот, отрезал гениталии
Какой-то нездоровый интерес к этой теме.
"У кого чего болит, тот о том и говорит".
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:52
Цитата:
О военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты, говорить можно и нужно.
Или предлагаешь нигде в СМИ не говорить об убийствах, зверствах и тд?
Типа как в Сев.Корее, все хорошо?
Так не бывает брат..
Где то есть белое, а где то черное..
Не говорю что это плохо, но об этом надо знать, кто твой друг..
Дед:
Какой-то нездоровый интерес к этой теме.
Какой-то нездоровый интерес к этой теме.
О военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты, говорить можно и нужно.
Или предлагаешь нигде в СМИ не говорить об убийствах, зверствах и тд?
Типа как в Сев.Корее, все хорошо?
Так не бывает брат..
Где то есть белое, а где то черное..
Не говорю что это плохо, но об этом надо знать, кто твой друг..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:54
Цитата:
Какие у нас тут проблемы?
Мусорка наполнилась?
Нет, у нас мусорка и уже выкладывал не раз, нарядная и чистая..
Что еще?
Маркс:
Лучше бы в местных помойках разобрался. Или думаешь, что если ничего о них не писать, то их как-бы и не будет? Или это такая тактика отвлечения внимания от своих проблем
Лучше бы в местных помойках разобрался. Или думаешь, что если ничего о них не писать, то их как-бы и не будет? Или это такая тактика отвлечения внимания от своих проблем
Какие у нас тут проблемы?
Мусорка наполнилась?
Нет, у нас мусорка и уже выкладывал не раз, нарядная и чистая..
Что еще?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:55
Цитата:
Ну..
Вот и Галкин Гей..
Молодец, Стмоньян тебе правильно в голову вбила о Галкине гее..
Маркс:
Тебе надо у Галкина получить
Тебе надо у Галкина получить
Ну..
Вот и Галкин Гей..
Молодец, Стмоньян тебе правильно в голову вбила о Галкине гее..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2437
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 16:36
Цитата:
Помойка - это не только мусорка во дворе. Помойка и в голове может быть.
(с) Маркс
Цитата:
Оба-на! Так-то Алкин был упомянут как вручающий значки самому лучшему. А ты опять все на геев повернул.
111:
Нет, у нас мусорка и уже выкладывал не раз, нарядная и чистая..
Нет, у нас мусорка и уже выкладывал не раз, нарядная и чистая..
Помойка - это не только мусорка во дворе. Помойка и в голове может быть.
(с) Маркс
Цитата:
111:
Ну..
Вот и Галкин Гей..
Молодец, Стмоньян тебе правильно в голову вбила о Галкине гее..
Ну..
Вот и Галкин Гей..
Молодец, Стмоньян тебе правильно в голову вбила о Галкине гее..
Оба-на! Так-то Алкин был упомянут как вручающий значки самому лучшему. А ты опять все на геев повернул.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 17:03
МЧС России
Монгуш.
Теди
Смерть она рядом.
Совсем.
И чтобы хоть как то немного отодвинуть ее подальше, нужно знать ее в лицо..
Монгуш.
Теди
Смерть она рядом.
Совсем.
И чтобы хоть как то немного отодвинуть ее подальше, нужно знать ее в лицо..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 17:08
В России опустились до такой низости, что теперь на каждой улице Москвы висит например что тотподобное тому, что висело и для Пугачевой ..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 21:50
Цитата:
Ответ достойный как минимум "докторской" работы. Прошу с колбасой не путать.
Цитата:
Доцент или просто приближённый к науке, а где логика?
Помнишь про драки за сахар, могу даже цитату привести. Ты не отчаянно и неистосвтсвенно )) упирался, что драк за сахар не было, просто потому, что ты их не видел. Не смотря на все доводимые доводы и даже реакцию правительства.
Так чего ты тут всякий бред распространяешь, который не видел?
Давай начинай вечерний отчёт.
111:
Спроси у этих геев сам, что они придумали за изобретение, которое заражает только их..
Спроси у этих геев сам, что они придумали за изобретение, которое заражает только их..
Ответ достойный как минимум "докторской" работы. Прошу с колбасой не путать.
Цитата:
111: О военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты, говорить можно и нужно.
Доцент или просто приближённый к науке, а где логика?
Помнишь про драки за сахар, могу даже цитату привести. Ты не отчаянно и неистосвтсвенно )) упирался, что драк за сахар не было, просто потому, что ты их не видел. Не смотря на все доводимые доводы и даже реакцию правительства.
Так чего ты тут всякий бред распространяешь, который не видел?
Давай начинай вечерний отчёт.
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 22:05
Цитата:
Соласен. О военных преступлениях говорить нужно.
Но когда человек это смакует и мусолит несколько дней, это по-моему уже психическое отклонение. Вы так не считаете?
Вы к психотерпевту не пробовали обращаться?
111:
О военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты, говорить можно и нужно
О военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты, говорить можно и нужно
Соласен. О военных преступлениях говорить нужно.
Но когда человек это смакует и мусолит несколько дней, это по-моему уже психическое отклонение. Вы так не считаете?
Вы к психотерпевту не пробовали обращаться?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 23:10
Цитата:
Хм..
Значит у тех СМИ, кто уже 166й день говорит о войне, о горе матерей и отцов, о смерти их детей, все психически больны?
У меня дед когда то там воевал с фашистами, тоже предлагаете забыть и не вспоминать его?
Предлагаете забыть войны?
Вы психиатор или провокатор?
Дед:
Но когда человек это смакует и мусолит несколько дней, это по-моему уже психическое отклонение
Но когда человек это смакует и мусолит несколько дней, это по-моему уже психическое отклонение
Хм..
Значит у тех СМИ, кто уже 166й день говорит о войне, о горе матерей и отцов, о смерти их детей, все психически больны?
У меня дед когда то там воевал с фашистами, тоже предлагаете забыть и не вспоминать его?
Предлагаете забыть войны?
Вы психиатор или провокатор?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 23:11
Цитата:
Хм..
Докажи давай, что драки были.
Докажи по видео, фото, где люди избивали друг друга!
Полагаю опять врешь?
Эл-починно:
что драк за сахар не было, просто потому, что ты их не видел. Не
что драк за сахар не было, просто потому, что ты их не видел. Не
Хм..
Докажи давай, что драки были.
Докажи по видео, фото, где люди избивали друг друга!
Полагаю опять врешь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 23:23
Атомная станция.
Там мы видим военную российскую технику, которая использует ее как прикрытие и делает удары по мирным городам Украины.
Легитимная цель?
Там мы видим военную российскую технику, которая использует ее как прикрытие и делает удары по мирным городам Украины.
Легитимная цель?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 23:26
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 23:29
Цитата:
Зачем мне это, г-ин Добринцофф тебе достаточно скинул, ну и я тоже пару ссылок. Но ты же не видел подобного.
111:
Докажи давай, что драки были.
Докажи давай, что драки были.
Зачем мне это, г-ин Добринцофф тебе достаточно скинул, ну и я тоже пару ссылок. Но ты же не видел подобного.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 23:31
Цитата:
Это твоя прерогатива. Вот зачем ты сюда весь мусор тащишь. Тебе доплачивают за это? Или полагаешь, что у других людей нет интернета?
111:
Полагаю опять врешь?
Полагаю опять врешь?
Это твоя прерогатива. Вот зачем ты сюда весь мусор тащишь. Тебе доплачивают за это? Или полагаешь, что у других людей нет интернета?
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