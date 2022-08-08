Отправлено: - 14:54

Маркс:

Лучше бы в местных помойках разобрался. Или думаешь, что если ничего о них не писать, то их как-бы и не будет? Или это такая тактика отвлечения внимания от своих проблем

Цитата:Какие у нас тут проблемы?Мусорка наполнилась?Нет, у нас мусорка и уже выкладывал не раз, нарядная и чистая..Что еще?