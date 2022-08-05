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Гога:

На шахматной Олимпиаде в Ченнаи женская сборная за два тура до окончания идет на 3 месте !!!

Цитата:Да на всемирной Олимпиаде женская сборная Казахстана идет на 3 месте, в девятом раунде победили Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева, а Бибисара Асаубаева и Ксения Балабаева сыграли свои матчи вничью.Детки подросли и хорошо, что есть успехи среди взрослых на престижных соревнованиях. Шесть лет тому назад в 2016 году за Жансаю Абдумалик отмечал, цитирую:Кайрат стайер: Шахматы интеллектуальная и королевская игра котирующаяся во всем мире, Вы представляете игру на чемпионате мира или азии, сколько именитых зрителей, судьей, тренеров, там все просчитывается на несколько ходов вперед, домашние заготовки используются, сколько времени надо изучать соперников,бывают темные лошадки, малейшая ошибка и проигрыш, не говоря уже о психологической подготовке и моральном настрое. Кто просто так отдаст победу, в прошлом году сборная команда Казахстана среди детей заняла 4 место на мировом первенстве, Жансая не участвовала, готовилась на соревнования среди девушек до 20 лет. Жансая в 14-16 лет играет с 19-20 летними девушками и выигрывает у них на мировых первенствах, она талант высочайшего класса. Детям надо выиграть область, республику и попасть в сборную команду страны, особо одаренных победителей и призеров продвигают на уровне федерации шахмат страны. У нас вроде в настоящее время аким области руководит областной федерацией шахмат.Подробнее здесь: