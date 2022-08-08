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≡ Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44845
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 16:22
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В новом послании президента Касым-Жомарта Токаева народу, которое ожидается в сентябре, нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого, считает политолог Никита Шаталов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16598
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 16:22
#1
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Первый год президентства, ну и неплохо по моему начал..
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1471
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 17:07
#2
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Кто-то проспал в анабиозе пару лет.
Уже четвёртый год пошёл, как выбрали Токаева президентом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16598
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 17:13
#3
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Цитата:
serg kost:
как выбрали Токаева

Кто выбрал, ты?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1471
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 18:09
#4
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Для тебя он только с прошлого года президент?

[Исправлено: serg kost, 08.08.2022 - 18:10]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6247
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 19:14
#5
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Цитата:
111:
Кто выбрал, ты?

----Для особо одаренных ----Действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019.9 июня 2019 года победил на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % голосов :-P :-P :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5445
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 20:44
#6
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Когда о хотите обмануть, говорим Назарбаев , подразумеваем Токаева и наоборот. Ничего не поменялось, всё по старому
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