Прогноз на 5 дней
ясно+26°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44845
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 14:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 7 месяцев 2022 года в Костанае зарегистрировано 63 ДТП, в которых погибли 9 человек и 66 получили травмы. Статистику в качестве аргумента для мер по снижению транспортной нагрузки привел заместитель начальника ОАП УП на совещании в акимате областного центра.
Читать новость

antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
990
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 14:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот с 4гопункта можно начать сразу, тем более что это не самая сложная задача- убрать блоки, подмести стекла, поставить знак стоп, перед переездом , а лучше шлагбаум
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1471
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 16:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пункты 4, 6 и 9 напрашиваются уже больше десятка лет. Наконец-то до них очередь дошла.
В тексте минимум две ошибки.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1565
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 17:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не наломали бы дров. Этими вопросами должны заниматься специалисты, а не кому вздумается.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
838
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 17:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пробки создаются в центре. Машины паркуются на правой полосе, машины еду только по левой. Очень неудобно на велосипеде их объезжать. Надо сделать так чтобы корпус авто полностью входили в парковку и не мешали проезду. Полиции эвакуировать авто на штрафстоянку, кто стоит не по правилам.

Построить мост по улице Дощанова с выходом на улицу Достык мкр. Костанай-2. - Толку мало будет, надо строить по Тарана.

Внедрить одностороннее движение на ул. Баймагамбетова и пр. Абая (по Баймагамбетиова в одну сторону и по Абая - в другую). - Не хватает велополос, либо можно сделать автобусную полосу тогда, где можно будет ездить на велосипедах спокойно. А автобусы будут обгонять по другой полосе
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1471
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 18:14
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
надо строить по Тарана.

Интересуюсь спросить: -
Это как?
Там десятиэтажка в конце улицы.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
838
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 18:25
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там десятиэтажка в конце улицы.
она будет сбоку стоять
Профайл
W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
21
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 20:14
#7
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS