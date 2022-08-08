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≡ Мусорный кризис в Рудном продлился 2 дня. Когда ждать нового обострения?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44845
Мусорный кризис в Рудном продлился 2 дня. Когда ждать нового обострения?
Отправлено: 08.08.22 - 18:25
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5 августа в Instagram-аккаунте ТОО "Рудный-Ажар-2006" появилось сообщение о том, что фирма полностью останавливает свою деятельность. Но уже на следующий день акимат Рудного сообщил, что с руководством фирмы поговорили и ТОО возобновило работу.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5445
Re: Мусорный кризис в Рудном продлился 2 дня. Когда ждать нового...
Отправлено: 08.08.22 - 18:25
#1
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Вина за нынешнее состояние дел полностью лежит на акимате. Учредили новую фирму экотехсервис, а фактически конкурента. Так дайте ему свой участок, пусть новички работают, покажут себя на деле. А получилось в наглую вытеснение новенькими старую фирму, тут подключили административный ресурс в виде наложения штрафов и получите то что получилось.
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