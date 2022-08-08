Re: Мусорный кризис в Рудном продлился 2 дня. Когда ждать нового...

Отправлено: - 18:25

Вина за нынешнее состояние дел полностью лежит на акимате. Учредили новую фирму экотехсервис, а фактически конкурента. Так дайте ему свой участок, пусть новички работают, покажут себя на деле. А получилось в наглую вытеснение новенькими старую фирму, тут подключили административный ресурс в виде наложения штрафов и получите то что получилось.