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≡ Учебники, ремонты и "Дорога в школу" - Насколько готовы к учебному году в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44845
Учебники, ремонты и "Дорога в школу" - Насколько готовы к учебному году в Костанае?
Отправлено: 08.08.22 - 17:53
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В новых микрорайонах Юбилейный и Аэропорт в очереди в детсады стоят 745 детей, еще 900 вынуждены ездить в в другие районы города. Об этом на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщила руководитель отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
838
Re: Учебники, ремонты и "Дорога в школу" - Насколько...
Отправлено: 08.08.22 - 17:53
#1
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Акимат еще ни одного детского сада не построил по плану застройки. Хотя кафе Забава забрали землю, а под детсад пустует
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