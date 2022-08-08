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Учебники, ремонты и "Дорога в школу" - Насколько готовы к учебному году в Костанае?
Учебники, ремонты и "Дорога в школу" - Насколько готовы к учебному году в Костанае?
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