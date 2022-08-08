Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...

Отправлено: - 17:47

Пробки создаются в центре. Машины паркуются на правой полосе, машины еду только по левой. Очень неудобно на велосипеде их объезжать. Надо сделать так чтобы корпус авто полностью входили в парковку и не мешали проезду. Полиции эвакуировать авто на штрафстоянку, кто стоит не по правилам.



Построить мост по улице Дощанова с выходом на улицу Достык мкр. Костанай-2. - Толку мало будет, надо строить по Тарана.



Внедрить одностороннее движение на ул. Баймагамбетова и пр. Абая (по Баймагамбетиова в одну сторону и по Абая - в другую). - Не хватает велополос, либо можно сделать автобусную полосу тогда, где можно будет ездить на велосипедах спокойно. А автобусы будут обгонять по другой полосе