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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
30
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:15
#5161
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111:
Цитата:
А вот этот, отрезал гениталии

Какой-то нездоровый интерес к этой теме.
"У кого чего болит, тот о том и говорит".
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:52
#5162
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Цитата:
Дед:
Какой-то нездоровый интерес к этой теме.

О военных преступлениях, которые совершают российские оккупанты, говорить можно и нужно.
Или предлагаешь нигде в СМИ не говорить об убийствах, зверствах и тд?
Типа как в Сев.Корее, все хорошо?
Так не бывает брат..
Где то есть белое, а где то черное..
Не говорю что это плохо, но об этом надо знать, кто твой друг..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:54
#5163
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Цитата:
Маркс:
Лучше бы в местных помойках разобрался. Или думаешь, что если ничего о них не писать, то их как-бы и не будет? Или это такая тактика отвлечения внимания от своих проблем

Какие у нас тут проблемы?
Мусорка наполнилась?
Нет, у нас мусорка и уже выкладывал не раз, нарядная и чистая..
Что еще?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16595
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 14:55
#5164
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Цитата:
Маркс:
Тебе надо у Галкина получить

Ну..
Вот и Галкин Гей..
Молодец, Стмоньян тебе правильно в голову вбила о Галкине гее..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2436
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 16:36
#5165
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Цитата:
111:
Нет, у нас мусорка и уже выкладывал не раз, нарядная и чистая..

Помойка - это не только мусорка во дворе. Помойка и в голове может быть.
(с) Маркс
Цитата:
111:
Ну..
Вот и Галкин Гей..
Молодец, Стмоньян тебе правильно в голову вбила о Галкине гее..

Оба-на! Так-то Алкин был упомянут как вручающий значки самому лучшему. А ты опять все на геев повернул.
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