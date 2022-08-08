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≡ Регби на лошадях - Областной турнир по кокпару прошел в Садчиковке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44843
Регби на лошадях - Областной турнир по кокпару прошел в Садчиковке
Отправлено: 08.08.22 - 15:36
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Современные правила запрещают хватать соперника за пояс или за руки, наносить удары рукой, плетью или стременами, а также вздыбливать лошадь или с разгона бить её грудью соперника, но кокпар остается испытанием характера как для джигитов, так и для их скакунов.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8675
Re: Регби на лошадях - Областной турнир по кокпару прошел в...
Отправлено: 08.08.22 - 15:36
#1
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Цитата:
равила соревнований по казахскому кокпару отличаются от международных, принятых в 1996 году, инвентарём, воротами и регламентом

Не раскрыта тема инвентаря... набитый муляж или по-старинке животина? Если последнее, то как на это смотрят наши так называемые зоозащитники?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16595
Re: Регби на лошадях - Областной турнир по кокпару прошел в...
Отправлено: 08.08.22 - 16:24
#2
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Сейчас на лошадях никуда не уедешь.
Доиграемся..
Вообще нужно вводить игры с дронами, вместо лошадей..
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