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≡ Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44843
Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого - Политолог о новом послании
Отправлено: 08.08.22 - 16:22
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В новом послании президента Касым-Жомарта Токаева народу, которое ожидается в сентябре, нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого, считает политолог Никита Шаталов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16595
Re: Нужно объяснить, чем новый Казахстан отличается от старого -...
Отправлено: 08.08.22 - 16:22
#1
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Первый год президентства, ну и неплохо по моему начал..
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