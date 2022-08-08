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Современные правила запрещают хватать соперника за пояс или за руки, наносить удары рукой, плетью или стременами, а также вздыбливать лошадь или с разгона бить её грудью соперника, но кокпар остается испытанием характера как для джигитов, так и для их скакунов.