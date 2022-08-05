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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.08.22 - 23:09
#1756
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Цитата:
Kairat stayer:
я что туалеты и дороги строю?

Нет конечно, но вы тут постоянно заявляли, о туалетах и туристах. :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3066
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.08.22 - 10:36
#1757
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Цитата:
Эл-починно:
Нет конечно, но вы тут постоянно заявляли, о туалетах и туристах.


Ага, каждый день заявлял. В текущем году туристов больше стало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе иностранных. Ранее границы закрыты были, действовали ограничения, связанные с пандемией.

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.08.22 - 15:07
#1758
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Цитата:
Kairat stayer:
Какие 47, если речь за меня, тогда я постарше


это не видно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
399
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.08.22 - 16:36
#1759
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Я не понял, а что асфальт и дороги? работаю сутки через сутки, в сутки по Костанаю 400 км в среднем наматываю, дороги сейчас вполне в приличном состоянии. Весь Западный , даже переулки заасфальтировали, Корейский, Киевский, мало осталось дорог в первозданном состоянии, где можно было бы полной грудью вдохнуть экологически чистой дорожной пыли. Вот туалеты это да, это моя боль, по городу даже платных туалетов, раз , два и обчелся и все в таких местах. где не припаркуешься, единственная отрада ЦУМ, когда работает.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2855
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.08.22 - 18:38
#1760
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Цитата:
saba:
по городу даже платных туалетов, раз , два и обчелся


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
573
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.08.22 - 21:06
#1761
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Цитата:
saba:
Я не понял, а что асфальт и дороги? работаю сутки через сутки, в сутки по Костанаю 400 км в среднем наматываю, дороги сейчас вполне в приличном состоянии.

Вы километров 40-50-ть за Кустанай проедте
ну или вот Дружба

[Исправлено: Эл-починно, 06.08.2022 - 21:09]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6245
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.22 - 12:43
#1762
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На шахматной Олимпиаде в Ченнаи женская сборная за два тура до окончания идет на 3 месте !!!
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3066
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.22 - 14:22
#1763
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Цитата:
Гога:
На шахматной Олимпиаде в Ченнаи женская сборная за два тура до окончания идет на 3 месте !!!


Да на всемирной Олимпиаде женская сборная Казахстана идет на 3 месте, в девятом раунде победили Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева, а Бибисара Асаубаева и Ксения Балабаева сыграли свои матчи вничью.

Детки подросли и хорошо, что есть успехи среди взрослых на престижных соревнованиях. Шесть лет тому назад в 2016 году за Жансаю Абдумалик отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Шахматы интеллектуальная и королевская игра котирующаяся во всем мире, Вы представляете игру на чемпионате мира или азии, сколько именитых зрителей, судьей, тренеров, там все просчитывается на несколько ходов вперед, домашние заготовки используются, сколько времени надо изучать соперников,бывают темные лошадки, малейшая ошибка и проигрыш, не говоря уже о психологической подготовке и моральном настрое. Кто просто так отдаст победу, в прошлом году сборная команда Казахстана среди детей заняла 4 место на мировом первенстве, Жансая не участвовала, готовилась на соревнования среди девушек до 20 лет. Жансая в 14-16 лет играет с 19-20 летними девушками и выигрывает у них на мировых первенствах, она талант высочайшего класса. Детям надо выиграть область, республику и попасть в сборную команду страны, особо одаренных победителей и призеров продвигают на уровне федерации шахмат страны. У нас вроде в настоящее время аким области руководит областной федерацией шахмат.

Подробнее здесь:
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