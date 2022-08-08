Прогноз на 5 дней
переменная облачность+27°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • С-СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44843
Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с "пробками" на улицах Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 14:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 7 месяцев 2022 года в Костанае зарегистрировано 63 ДТП, в которых погибли 9 человек и 66 получили травмы. Статистику в качестве аргумента для мер по снижению транспортной нагрузки привел заместитель начальника ОАП УП на совещании в акимате областного центра.
Читать новость

antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
990
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 14:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот с 4гопункта можно начать сразу, тем более что это не самая сложная задача- убрать блоки, подмести стекла, поставить знак стоп, перед переездом , а лучше шлагбаум
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1468
Re: Два моста и еще 7 предложений - Как планируют бороться с...
Отправлено: 08.08.22 - 16:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пункты 4, 6 и 9 напрашиваются уже больше десятка лет. Наконец-то до них очередь дошла.
В тексте минимум две ошибки.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS