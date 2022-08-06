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≡ В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44840
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 06.08.22 - 20:52
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По словам заместителя акима Костаная Бахыта КАШИРБЕКОВА, на организацию экскурсий не было потрачено ни одной тенге из бюджета. Правда уже за 10 минут почти все места в салоне были заняты, поэтому многие желающие попасть на первую экскурсию были вынуждены сидеть на ступеньках или вовсе путешествовать стоя.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1258
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 20:52
#1
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Да, без кондиционера это жесть. Таков вот уровень нашего города.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17381
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 06.08.22 - 21:48
#2
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Цитата:
olegggon:
Да, без кондиционера это жесть. Таков вот уровень нашего города.


поди и Dom Perignon Rosé Gold Mathusalem 1996 г. не подавали.
просто ужас какой то.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25229
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 23:15
#3
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Цитата:

все ждали акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Он приехал почти ровно в 18:00 после чего автобус тронулся с места. Ехать ему пришлось стоя.

Всем, акиматчикам, так надо ездить, каждый
день... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25229
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 23:16
#4
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И - стоя... :-o
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4819
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 07.08.22 - 00:53
#5
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Цитата:
Сейчас мы с вами переезжаем на проспект Абая, крупнейшую улицу нашего города, - объясняла экскурсовод. - Изначально улица называлась Троицкой, потом была переименована в улицу Свердлова

Мадам экскурсоводу хочется задать вопрос: а куда "улица Комсомольская" делась? или мадам не д оконца изучила историю города? в этом случае сомневаюсь в ее компетентности.

Цитата:
отреагировал Жундубаев, реагируя на то
:-o :oops:
концерт ОТ артистов из:-o :oops:
Георгий, это чего такое? :-o :oops:

Сама по себе экскурсия длится всего минут 15.
Экскурсия 15 минут??? - позорище полное!!!! Мы детей возили когда-то на экскурсии по городу - конец 90-х годов, экскурсии проводил "Спутник". Так чуть ли не только по городу часовая поездка была: информация о названиях улиц, информация о памятниках, исторические места в пределах города ... Какие 15 минут? это - ни о чем! :oops:
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
147
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 07.08.22 - 01:20
#6
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Во первых, кайда Сарыаркаавтопром делси от празднования города, 550 миллионов тенге заработал на узбекских автобусах, запихав их через акимат всем перевозчикам города, неужели не могли выдать пару новых автобусов с кондиционерами?

Во вторых, нашелся замакима который любит "душить"(держать в духоте) горожан, сначала встреча в 29 школе, теперь газенвагены с историями по 15 минут о 143 летнем городе.

Ну и в третьих, концертную программу начинать надо попозже, меньше жары, больше людей.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2855
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 09:29
#7
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Цитата:
alex_60:
поди и Dom Perignon Rosé Gold Mathusalem 1996 г. не подавали. просто ужас какой то.


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8674
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 13:53
#8
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Цитата:
Алиса:
Какие 15 минут? это - ни о чем!

Время такое, сейчас больше не усваивается... выветривается из голов очередным видосом в тиктоке и постом в инсте.
История Кустаная за 15 минут - можно в книгу рекордов заносить!

Цитата:
Алиса:
Мы детей возили когда-то на экскурсии по городу - конец 90-х годов, экскурсии проводил "Спутник".

У меня такая была в 1989-ом, выпускной из 3-его в пятый класс. Тогда от Целинки на туристическом автобусе ездили по городу, на аэропорт в настоящий самолет заходили , в кабину к пилотам, в конце мороженое в кафе. Вот это я понимаю экскурсия и история. А щас, так...пробник...
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4819
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 15:03
#9
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Цитата:
yudjin:

15 минут не хватит, чтобы просто на бумажке записать перечень мест для посещения/показа/рассказа. Для сотрудников музея это должно было бы стать делом чести - показать и рассказать горожанам и гостям историю нашего города!
Громко только рекламировали эти "экскурсии", а по факту оказалось - "пук"
Цитата:
Ильяс:15 минут о 143 летнем городе.

Считайте, что 143 года город как бы не жил - ничего не происходило, ничем не "отметился", никто нигде его не знает...
Обидно за Кустанай! :-(
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25229
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 15:07
#10
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Цитата:
yudjin:
экскурсия и история.

Так аким, стоя - ехал. История... :-P :-x
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
901
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 07.08.22 - 21:49
#11
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Цитата:
Алиса:

Тем более, они даже возгордились, что не потратились.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8674
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 08.08.22 - 09:32
#12
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Цитата:
drakon:
Так аким, стоя - ехал. История...

Это просто праздник какой-то... Отныне праздновать всем городом как день сошествия акима в народ, объявить выходным днем! Акима наградить, дать звания почетного жителя, переименовать улицу!

А если бы чаще аким общался с людьми, то может и остановки были не стринги, автобусы были для города приспособлены, а не сельские пазики, которыми "осчастливили" горожан.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2435
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 08.08.22 - 12:02
#13
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Цитата:
yudjin:
Тогда от Целинки на туристическом автобусе ездили по городу, на аэропорт в настоящий самолет заходили , в кабину к пилотам, в конце мороженое в кафе.

Я помню как нас от школы водили на экскурсию в старый аэропорт за ж/д мостом и катали на самолёте. Летали над городом минут 10-20, сейчас уже точно не помню. Стоимость была какая-то чисто символическая. Вот это было круто. Первый раз тогда летал на самолёте.
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