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В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44840
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 06.08.22 - 20:52
По словам заместителя акима Костаная Бахыта КАШИРБЕКОВА, на организацию экскурсий не было потрачено ни одной тенге из бюджета. Правда уже за 10 минут почти все места в салоне были заняты, поэтому многие желающие попасть на первую экскурсию были вынуждены сидеть на ступеньках или вовсе путешествовать стоя.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
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- 1258
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 20:52
Да, без кондиционера это жесть. Таков вот уровень нашего города.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17381
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 06.08.22 - 21:48
Цитата:
поди и Dom Perignon Rosé Gold Mathusalem 1996 г. не подавали.
просто ужас какой то.
olegggon:
Да, без кондиционера это жесть. Таков вот уровень нашего города.
Да, без кондиционера это жесть. Таков вот уровень нашего города.
поди и Dom Perignon Rosé Gold Mathusalem 1996 г. не подавали.
просто ужас какой то.
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 23:15
Цитата:
все ждали акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Он приехал почти ровно в 18:00 после чего автобус тронулся с места. Ехать ему пришлось стоя.
Всем, акиматчикам, так надо ездить, каждый
день...
все ждали акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА. Он приехал почти ровно в 18:00 после чего автобус тронулся с места. Ехать ему пришлось стоя.
Всем, акиматчикам, так надо ездить, каждый
день...
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 06.08.22 - 23:16
И - стоя...
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 07.08.22 - 00:53
Цитата:
Мадам экскурсоводу хочется задать вопрос: а куда "улица Комсомольская" делась? или мадам не д оконца изучила историю города? в этом случае сомневаюсь в ее компетентности.
Цитата:
концерт ОТ артистов из
Георгий, это чего такое?
Сама по себе экскурсия длится всего минут 15.
Экскурсия 15 минут??? - позорище полное!!!! Мы детей возили когда-то на экскурсии по городу - конец 90-х годов, экскурсии проводил "Спутник". Так чуть ли не только по городу часовая поездка была: информация о названиях улиц, информация о памятниках, исторические места в пределах города ... Какие 15 минут? это - ни о чем!
Сейчас мы с вами переезжаем на проспект Абая, крупнейшую улицу нашего города, - объясняла экскурсовод. - Изначально улица называлась Троицкой, потом была переименована в улицу Свердлова
Мадам экскурсоводу хочется задать вопрос: а куда "улица Комсомольская" делась? или мадам не д оконца изучила историю города? в этом случае сомневаюсь в ее компетентности.
Цитата:
отреагировал Жундубаев, реагируя на то
концерт ОТ артистов из
Георгий, это чего такое?
Сама по себе экскурсия длится всего минут 15.
Экскурсия 15 минут??? - позорище полное!!!! Мы детей возили когда-то на экскурсии по городу - конец 90-х годов, экскурсии проводил "Спутник". Так чуть ли не только по городу часовая поездка была: информация о названиях улиц, информация о памятниках, исторические места в пределах города ... Какие 15 минут? это - ни о чем!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 147
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 07.08.22 - 01:20
Во первых, кайда Сарыаркаавтопром делси от празднования города, 550 миллионов тенге заработал на узбекских автобусах, запихав их через акимат всем перевозчикам города, неужели не могли выдать пару новых автобусов с кондиционерами?
Во вторых, нашелся замакима который любит "душить"(держать в духоте) горожан, сначала встреча в 29 школе, теперь газенвагены с историями по 15 минут о 143 летнем городе.
Ну и в третьих, концертную программу начинать надо попозже, меньше жары, больше людей.
Во вторых, нашелся замакима который любит "душить"(держать в духоте) горожан, сначала встреча в 29 школе, теперь газенвагены с историями по 15 минут о 143 летнем городе.
Ну и в третьих, концертную программу начинать надо попозже, меньше жары, больше людей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2855
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 09:29
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 13:53
Цитата:
Время такое, сейчас больше не усваивается... выветривается из голов очередным видосом в тиктоке и постом в инсте.
История Кустаная за 15 минут - можно в книгу рекордов заносить!
Цитата:
У меня такая была в 1989-ом, выпускной из 3-его в пятый класс. Тогда от Целинки на туристическом автобусе ездили по городу, на аэропорт в настоящий самолет заходили , в кабину к пилотам, в конце мороженое в кафе. Вот это я понимаю экскурсия и история. А щас, так...пробник...
Алиса:
Какие 15 минут? это - ни о чем!
Какие 15 минут? это - ни о чем!
Время такое, сейчас больше не усваивается... выветривается из голов очередным видосом в тиктоке и постом в инсте.
История Кустаная за 15 минут - можно в книгу рекордов заносить!
Цитата:
Алиса:
Мы детей возили когда-то на экскурсии по городу - конец 90-х годов, экскурсии проводил "Спутник".
Мы детей возили когда-то на экскурсии по городу - конец 90-х годов, экскурсии проводил "Спутник".
У меня такая была в 1989-ом, выпускной из 3-его в пятый класс. Тогда от Целинки на туристическом автобусе ездили по городу, на аэропорт в настоящий самолет заходили , в кабину к пилотам, в конце мороженое в кафе. Вот это я понимаю экскурсия и история. А щас, так...пробник...
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 15:03
Цитата:
15 минут не хватит, чтобы просто на бумажке записать перечень мест для посещения/показа/рассказа. Для сотрудников музея это должно было бы стать делом чести - показать и рассказать горожанам и гостям историю нашего города!
Громко только рекламировали эти "экскурсии", а по факту оказалось - "пук"
Цитата:
Считайте, что 143 года город как бы не жил - ничего не происходило, ничем не "отметился", никто нигде его не знает...
Обидно за Кустанай!
yudjin:
15 минут не хватит, чтобы просто на бумажке записать перечень мест для посещения/показа/рассказа. Для сотрудников музея это должно было бы стать делом чести - показать и рассказать горожанам и гостям историю нашего города!
Громко только рекламировали эти "экскурсии", а по факту оказалось - "пук"
Цитата:
Ильяс:15 минут о 143 летнем городе.
Считайте, что 143 года город как бы не жил - ничего не происходило, ничем не "отметился", никто нигде его не знает...
Обидно за Кустанай!
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 07.08.22 - 15:07
Цитата:
Так аким, стоя - ехал. История...
yudjin:
экскурсия и история.
экскурсия и история.
Так аким, стоя - ехал. История...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 901
Re: В тесноте да по родному городу - Как прошли первые...
Отправлено: 07.08.22 - 21:49
Цитата:
Тем более, они даже возгордились, что не потратились.
Алиса:
Тем более, они даже возгордились, что не потратились.
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 08.08.22 - 09:32
Цитата:
Это просто праздник какой-то... Отныне праздновать всем городом как день сошествия акима в народ, объявить выходным днем! Акима наградить, дать звания почетного жителя, переименовать улицу!
А если бы чаще аким общался с людьми, то может и остановки были не стринги, автобусы были для города приспособлены, а не сельские пазики, которыми "осчастливили" горожан.
drakon:
Так аким, стоя - ехал. История...
Так аким, стоя - ехал. История...
Это просто праздник какой-то... Отныне праздновать всем городом как день сошествия акима в народ, объявить выходным днем! Акима наградить, дать звания почетного жителя, переименовать улицу!
А если бы чаще аким общался с людьми, то может и остановки были не стринги, автобусы были для города приспособлены, а не сельские пазики, которыми "осчастливили" горожан.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2435
В тесноте да по родному городу - Как прошли первые бесплатные экскурсии по Костанаю
Отправлено: 08.08.22 - 12:02
Цитата:
Я помню как нас от школы водили на экскурсию в старый аэропорт за ж/д мостом и катали на самолёте. Летали над городом минут 10-20, сейчас уже точно не помню. Стоимость была какая-то чисто символическая. Вот это было круто. Первый раз тогда летал на самолёте.
yudjin:
Тогда от Целинки на туристическом автобусе ездили по городу, на аэропорт в настоящий самолет заходили , в кабину к пилотам, в конце мороженое в кафе.
Тогда от Целинки на туристическом автобусе ездили по городу, на аэропорт в настоящий самолет заходили , в кабину к пилотам, в конце мороженое в кафе.
Я помню как нас от школы водили на экскурсию в старый аэропорт за ж/д мостом и катали на самолёте. Летали над городом минут 10-20, сейчас уже точно не помню. Стоимость была какая-то чисто символическая. Вот это было круто. Первый раз тогда летал на самолёте.
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