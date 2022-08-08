Прогноз на 5 дней
ясно+24°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 57% влажность
  • С-СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Одинокий Бэмби. Косуленок попал в приют для животных Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44840
Одинокий Бэмби. Косуленок попал в приют для животных Костаная
Отправлено: 08.08.22 - 08:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необычный питомец появился в костанайском приюте для животных. Новорожденного косуленка сюда принес мужчина, а нашел он его в лесу. Опыт выхаживания диких животных у сотрудников клиники большой, к ним приносили ежей, сов и лисят. Но вот косуль пока не было.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
890
Re: Одинокий Бэмби. Косуленок попал в приют для животных...
Отправлено: 08.08.22 - 08:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю, ну нашел, зачем сразу хватать и тащить в город? У косуль мать уходит от них пастись, затем возвращается покормить детеныша. Не единожды находил спрятанных в зарослях малышей и никогда не трогал, фотографировал и все. Потом обязательно появлялась обеспокоенная мамаша
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS