Re: Одинокий Бэмби. Косуленок попал в приют для животных...

Отправлено: - 08:59

Не понимаю, ну нашел, зачем сразу хватать и тащить в город? У косуль мать уходит от них пастись, затем возвращается покормить детеныша. Не единожды находил спрятанных в зарослях малышей и никогда не трогал, фотографировал и все. Потом обязательно появлялась обеспокоенная мамаша