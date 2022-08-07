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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 344 из 344«1...342343344
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:26
#5146
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Цитата:
111:
Зайди сам к нему на страничку..

Ох уж вы наш! :lol: вроде постоянны форумчанин, а, его от её отличить не может? :-x печалька
Да и что значит зайди на страничку? Факты давай, а не странички тоиктокеров.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:34
#5147
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Цитата:
111:
Это выяснили впши ойропейские ученые кстати..

Что конкретно?
Давай по порядку.
Цитата:
111:
распространяли обезьяний грипп

Что за изобретение новой генной инженерии, научный вы наш? 8-)
И да подтверждение тоже желательно, кто и что именно подтвердил, что бы не быть голословным.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:44
#5148
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Цитата:
Дед:
Что думаете про отчет Amnesty International

Про эти 19 пунктов?
Да, было такое, что вот смотрел случай, три военных грузовика были около жилого дома, да, там Россия размочила всех и женщин и детей и грузовики..
Но там же написано, что это никак не оправдывает российскую агрессию..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6243
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:50
#5149
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Цитата:
Эл-починно:
Ну кроме Маркса и Гоги.

---Не-а , мне надоело . Только во флуд .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:50
#5150
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Вот например антоновский мост и переправа для военных.
Легитимная это цель?



Как и другая, которая там стоит тоже, но что делают россияне?
Правильно, обволакивают себя мирными жителями как щитом.
Хотя тоже как и в том случае, не должны этого делать..
Ведь когда то обязательно туда придет какой нибудь снаряд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:52
#5151
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Цитата:
Эл-починно:
Что за изобретение новой генной инженерии, научный вы наш?

Спроси у этих геев сам, что они придумали за изобретение, которое заражает только их..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:55
#5152
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Цитата:
Гога:
мне надоело .

Война не надоедает мужскому роду и это надо воспринимать как данность.
Нас матушка природа сделала мужиками не просто так.
А потому надо желательно изучать ее, смотреть на нее, делать соответствующие выводы и тд..
Это как нашим кухаркам нам жрать варить и посуду за нами мыть..
Но мы воины.
Нам войны интересны и поучительны.
Ну а пока она идет на нашей территории, это интересно вдвойне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 23:07
#5153
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Вот кстати еще один Герой с Тувы, которого тоже наградили там же..
Что он делал, непонятно..
Но мы то знаем..

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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 01:06
#5154
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Цитата:
111: Война не надоедает мужскому роду и это надо воспринимать как данность. Нас матушка природа сделала мужиками не просто так. А потому надо желательно изучать ее, смотреть на нее, делать соответствующие выводы и тд.. Это как нашим кухаркам нам жрать варить и посуду за нами мыть.. Но мы воины. Нам войны интересны и поучительны.
Мужик, ты в армии был? Кто тебя там кормит и посуду моет за тобой? Ты, и такие же как ты. А на войне ты сам всё, воин! Кухарок там немае, аналитеик ты наш!
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
978
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 01:11
#5155
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Цитата:
111:
Правильно, обволакивают себя мирными жителями как щитом.

Ну, то есть, помогая в переправе мирным жителям, совместно с штабным бусиком это некрасиво, ага? Лучше перед переправой мирных оставить, пусть их там ВСУ раздолбашит? Ты УНИАН пореже кури, твоя ретрансляция сюда будет выглядеть лучше, если она будет прямая от украинцев, чем с твоими аналитическими умозаключениями!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 02:52
#5156
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Цитата:
Мишаня:
Мужик, ты в армии был?

Хех..
Когда природа дала нам слово Мачо, Мужчина, никакой армии не было.
Мужчины набегали на соседнее стадо, таких же как они, воровали их добычу, насиловали их женщин, убивали всех слабых и беззащитных, а мужские образцы вывозили в качестве рабов..
Женщин для продолжения рода..

А их женщины ждали их и их добычу, и соответственно варили своим Мачо мясо.
Какое они там ели и с кого, не важно.
То есть сидели на кухне с пустыми сковородками..

[Исправлено: 111, 08.08.2022 - 02:54]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 02:57
#5157
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Цитата:
Мишаня:
Ну, то есть, помогая в переправе мирным жителям,

Нет, они именно прикрываются.
Иначе бы для мирных жителей сделали бы совершенно другую переправу..
А потому это и называется легитимная цедь, как например и на похоронах сепаратистки, куда приехало высшее руководство страны и прикрывалось мирными гражданами в упор..

Ну или же как трусливо россияне обстреливают Украину из за АЭС..
Там их правда один раз размочил дрон в столовой, но люди для России не помеха, нарожают еще..

[Исправлено: 111, 08.08.2022 - 03:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16590
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 03:20
#5158
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Что то Россия взвыла..
Не понял.
У Украины что, новые антирадарные ракеты?

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2435
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 08:01
#5159
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Цитата:
111:
Теперь все геи России, зет патриоты..

Спорить не стану, по всему видно, что ты в гейских вопросах разбираешься лучше всех. Тебе надо у Галкина получить значок.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2435
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.22 - 09:40
#5160
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Цитата:
111:
А вот этот, отрезал гениталии и едет забирать Звезду Героя в Кремль..

Во чешет! Нравится же разгребать интернетовские помойки. Прямо таки с наслаждением погружаться и вытаскивать чей-то очередной плевок. Но ладно бы еще сам наслаждался, так он всем эти сморчки показывает, как будто это какие-то бриллианты. Лучше бы в местных помойках разобрался. Или думаешь, что если ничего о них не писать, то их как-бы и не будет? Или это такая тактика отвлечения внимания от своих проблем? Хотя бы чередовал новости, больше доверия было бы, а то палишься почем зря. Кураторы тобой уже недовольны!
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