Про эти 19 пунктов? Да, было такое, что вот смотрел случай, три военных грузовика были около жилого дома, да, там Россия размочила всех и женщин и детей и грузовики.. Но там же написано, что это никак не оправдывает российскую агрессию..
Вот например антоновский мост и переправа для военных. Легитимная это цель?
Как и другая, которая там стоит тоже, но что делают россияне? Правильно, обволакивают себя мирными жителями как щитом. Хотя тоже как и в том случае, не должны этого делать.. Ведь когда то обязательно туда придет какой нибудь снаряд.
Война не надоедает мужскому роду и это надо воспринимать как данность. Нас матушка природа сделала мужиками не просто так. А потому надо желательно изучать ее, смотреть на нее, делать соответствующие выводы и тд.. Это как нашим кухаркам нам жрать варить и посуду за нами мыть.. Но мы воины. Нам войны интересны и поучительны. Ну а пока она идет на нашей территории, это интересно вдвойне..
111: Война не надоедает мужскому роду и это надо воспринимать как данность. Нас матушка природа сделала мужиками не просто так. А потому надо желательно изучать ее, смотреть на нее, делать соответствующие выводы и тд.. Это как нашим кухаркам нам жрать варить и посуду за нами мыть.. Но мы воины. Нам войны интересны и поучительны.
Мужик, ты в армии был? Кто тебя там кормит и посуду моет за тобой? Ты, и такие же как ты. А на войне ты сам всё, воин! Кухарок там немае, аналитеик ты наш!
111: Правильно, обволакивают себя мирными жителями как щитом.
Ну, то есть, помогая в переправе мирным жителям, совместно с штабным бусиком это некрасиво, ага? Лучше перед переправой мирных оставить, пусть их там ВСУ раздолбашит? Ты УНИАН пореже кури, твоя ретрансляция сюда будет выглядеть лучше, если она будет прямая от украинцев, чем с твоими аналитическими умозаключениями!
Хех.. Когда природа дала нам слово Мачо, Мужчина, никакой армии не было. Мужчины набегали на соседнее стадо, таких же как они, воровали их добычу, насиловали их женщин, убивали всех слабых и беззащитных, а мужские образцы вывозили в качестве рабов.. Женщин для продолжения рода..
А их женщины ждали их и их добычу, и соответственно варили своим Мачо мясо. Какое они там ели и с кого, не важно. То есть сидели на кухне с пустыми сковородками..
Мишаня: Ну, то есть, помогая в переправе мирным жителям,
Нет, они именно прикрываются. Иначе бы для мирных жителей сделали бы совершенно другую переправу.. А потому это и называется легитимная цедь, как например и на похоронах сепаратистки, куда приехало высшее руководство страны и прикрывалось мирными гражданами в упор..
Ну или же как трусливо россияне обстреливают Украину из за АЭС.. Там их правда один раз размочил дрон в столовой, но люди для России не помеха, нарожают еще..
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