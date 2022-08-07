Отправлено: - 01:06

111: Война не надоедает мужскому роду и это надо воспринимать как данность. Нас матушка природа сделала мужиками не просто так. А потому надо желательно изучать ее, смотреть на нее, делать соответствующие выводы и тд.. Это как нашим кухаркам нам жрать варить и посуду за нами мыть.. Но мы воины. Нам войны интересны и поучительны.

Цитата:Мужик, ты в армии был? Кто тебя там кормит и посуду моет за тобой? Ты, и такие же как ты. А на войне ты сам всё, воин! Кухарок там немае, аналитеик ты наш!