Отправлено: - 21:36

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Да я про любовь и слова не сказал, если что.

Цитата:Симпатия лишь начало Любви и часто она это основное..Ну а то что все видят, или не все..Когда я этим, находясь тут на форуме еще практически один с 2006го, заморачивался?Это не ко мне, ты сделал вывод в себе..Мне то без разницы..