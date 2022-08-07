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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 343 из 344«1...341342343344»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:01
#5131
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Культура




Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что высказывание основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли НАТО и США в украинском конфликте свидетельствует о наличии на Западе адекватных людей.

Ну и бонусом спел его песню на английском.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:04
#5132
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Цитата:
Эл-починно:
мне больше геи России симпатичны, чем некоторые

У тебя очень изюмительный вкус!

А я вот в мужиках не ищу любви..
Ну да ладно.
Вас ойропейцев не понять, пока не выпито ноль пять..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:08
#5133
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Цитата:
111:
А я вот в мужиках не ищу любви..

Да я про любовь и слова не сказал, если что. А так неси свой бред и дальше. Все же видят, что бред. Просто связываться с тобой не хотят.
Ну кроме Маркса и Гоги.

[Исправлено: Эл-починно, 07.08.2022 - 21:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:36
#5134
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Цитата:
Эл-починно:
Да я про любовь и слова не сказал, если что.

Симпатия лишь начало Любви и часто она это основное..
Ну а то что все видят, или не все..
Когда я этим, находясь тут на форуме еще практически один с 2006го, заморачивался?
Это не ко мне, ты сделал вывод в себе..
Мне то без разницы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:39
#5135
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А вообще, в России же геев и тем более тысяч их клубов не было..
Откуда взялось то?
Были только в Ойропах, распространяли обезьяний грипп и Спид..
А тут ой вон чего....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:47
#5136
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О националистах



Никогда не думал, что буду слушать речи националиста Демушкина..
Умный и образованный человек, не расчленитель..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:48
#5137
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Цитата:
111:
Мне то без разницы..

Оно и заметно.
Цитата:
111:
распространяли обезьяний грипп

А это, что то новенькое. Опять сам придумал? :lol:
Хотя кому я это? Да кстати, так для информативности. Просто обрати внимание откуда именно пошли эти вирусы. Может хоть немного меньше бредятины тогда нести начнёшь. Хотя по моим подсчётам - случай безнадёжный. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:49
#5138
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А вот этот, отрезал гениталии и едет забирать Звезду Героя в Кремль..
Для этого надо совсем немного ведь, как стать Героем России..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:51
#5139
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Цитата:
Эл-починно:
это, что то новенькое. Опять сам придумал?

Это выяснили впши ойропейские ученые кстати..
Хотя от науки ты далек конечно, но хотя бы иногда свои новости читал..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
901
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:54
#5140
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Цитата:
111:
А вот этот, отрезал гениталии и едет

чюдо-юдо пруфы где :[
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:54
#5141
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И тем более загадочным стал тот факт, что пациенты — почти сплошь геи либо как минимум бисексуалы.
В конце мая Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании опросило 152 заражённых мужчин, и 151 из них честно признался, что занимается сексом с мужчинами. Любопытно, что 152-й человек отказался вообще отвечать на этот вопрос, то есть либо не захотел признаваться, что любит мужчин, либо не захотел признаваться, что любит женщин.
В последнем случае он в данной компании — белая ворона и представитель подавленного сексуального меньшинства.

Это уже к выводам
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:00
#5142
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Цитата:
electro:
пруфы

Зайди сам к нему на страничку..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:03
#5143
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В принципе он найден, сейчас в Москве то ли в Питере после награды, только его охраняет пока ФСБ..

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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:18
#5144
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111
Что думаете про отчет Amnesty International?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
573
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:20
#5145
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Цитата:
111:
Хотя от науки ты далек конечно,

Ну да, не спорю, до бакалавров не дотянул. А какую научную степень имеет сей Мсье? :lol: ПТУ не выше, однозначно. Если такой бред тут распространяет.Цитата:
111:
А вот этот, отрезал гениталии и едет забирать Звезду Героя в Кремль..

Факты будут? или опять сольём всё просто....?
ПС - А ведь и в ПТУ знания давали на уровне, кто имел стремление и желание и в жизни успехов добился. Но видать не всем так повезло. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 07.08.2022 - 22:24]
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