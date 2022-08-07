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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:01
Культура
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что высказывание основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли НАТО и США в украинском конфликте свидетельствует о наличии на Западе адекватных людей.
Ну и бонусом спел его песню на английском.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что высказывание основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли НАТО и США в украинском конфликте свидетельствует о наличии на Западе адекватных людей.
Ну и бонусом спел его песню на английском.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:04
Цитата:
У тебя очень изюмительный вкус!
А я вот в мужиках не ищу любви..
Ну да ладно.
Вас ойропейцев не понять, пока не выпито ноль пять..
Эл-починно:
мне больше геи России симпатичны, чем некоторые
мне больше геи России симпатичны, чем некоторые
У тебя очень изюмительный вкус!
А я вот в мужиках не ищу любви..
Ну да ладно.
Вас ойропейцев не понять, пока не выпито ноль пять..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:08
Цитата:
Да я про любовь и слова не сказал, если что. А так неси свой бред и дальше. Все же видят, что бред. Просто связываться с тобой не хотят.
Ну кроме Маркса и Гоги.
[Исправлено: Эл-починно, 07.08.2022 - 21:19]
111:
А я вот в мужиках не ищу любви..
А я вот в мужиках не ищу любви..
Да я про любовь и слова не сказал, если что. А так неси свой бред и дальше. Все же видят, что бред. Просто связываться с тобой не хотят.
Ну кроме Маркса и Гоги.
[Исправлено: Эл-починно, 07.08.2022 - 21:19]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:36
Цитата:
Симпатия лишь начало Любви и часто она это основное..
Ну а то что все видят, или не все..
Когда я этим, находясь тут на форуме еще практически один с 2006го, заморачивался?
Это не ко мне, ты сделал вывод в себе..
Мне то без разницы..
Эл-починно:
Да я про любовь и слова не сказал, если что.
Да я про любовь и слова не сказал, если что.
Симпатия лишь начало Любви и часто она это основное..
Ну а то что все видят, или не все..
Когда я этим, находясь тут на форуме еще практически один с 2006го, заморачивался?
Это не ко мне, ты сделал вывод в себе..
Мне то без разницы..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:39
А вообще, в России же геев и тем более тысяч их клубов не было..
Откуда взялось то?
Были только в Ойропах, распространяли обезьяний грипп и Спид..
А тут ой вон чего....
Откуда взялось то?
Были только в Ойропах, распространяли обезьяний грипп и Спид..
А тут ой вон чего....
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:47
О националистах
Никогда не думал, что буду слушать речи националиста Демушкина..
Умный и образованный человек, не расчленитель..
Никогда не думал, что буду слушать речи националиста Демушкина..
Умный и образованный человек, не расчленитель..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:48
Цитата:
Оно и заметно.
Цитата:
А это, что то новенькое. Опять сам придумал?
Хотя кому я это? Да кстати, так для информативности. Просто обрати внимание откуда именно пошли эти вирусы. Может хоть немного меньше бредятины тогда нести начнёшь. Хотя по моим подсчётам - случай безнадёжный.
111:
Мне то без разницы..
Мне то без разницы..
Оно и заметно.
Цитата:
111:
распространяли обезьяний грипп
распространяли обезьяний грипп
А это, что то новенькое. Опять сам придумал?
Хотя кому я это? Да кстати, так для информативности. Просто обрати внимание откуда именно пошли эти вирусы. Может хоть немного меньше бредятины тогда нести начнёшь. Хотя по моим подсчётам - случай безнадёжный.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:49
А вот этот, отрезал гениталии и едет забирать Звезду Героя в Кремль..
Для этого надо совсем немного ведь, как стать Героем России..
Для этого надо совсем немного ведь, как стать Героем России..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:51
Цитата:
Это выяснили впши ойропейские ученые кстати..
Хотя от науки ты далек конечно, но хотя бы иногда свои новости читал..
Эл-починно:
это, что то новенькое. Опять сам придумал?
это, что то новенькое. Опять сам придумал?
Это выяснили впши ойропейские ученые кстати..
Хотя от науки ты далек конечно, но хотя бы иногда свои новости читал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 901
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:54
Цитата:
чюдо-юдо пруфы где :[
111:
А вот этот, отрезал гениталии и едет
А вот этот, отрезал гениталии и едет
чюдо-юдо пруфы где :[
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 21:54
И тем более загадочным стал тот факт, что пациенты — почти сплошь геи либо как минимум бисексуалы.
В конце мая Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании опросило 152 заражённых мужчин, и 151 из них честно признался, что занимается сексом с мужчинами. Любопытно, что 152-й человек отказался вообще отвечать на этот вопрос, то есть либо не захотел признаваться, что любит мужчин, либо не захотел признаваться, что любит женщин.
В последнем случае он в данной компании — белая ворона и представитель подавленного сексуального меньшинства.
Это уже к выводам
В конце мая Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании опросило 152 заражённых мужчин, и 151 из них честно признался, что занимается сексом с мужчинами. Любопытно, что 152-й человек отказался вообще отвечать на этот вопрос, то есть либо не захотел признаваться, что любит мужчин, либо не захотел признаваться, что любит женщин.
В последнем случае он в данной компании — белая ворона и представитель подавленного сексуального меньшинства.
Это уже к выводам
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:00
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:03
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:18
111
Что думаете про отчет Amnesty International?
Что думаете про отчет Amnesty International?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 22:20
Цитата:
Ну да, не спорю, до бакалавров не дотянул. А какую научную степень имеет сей Мсье? ПТУ не выше, однозначно. Если такой бред тут распространяет.Цитата:
Факты будут? или опять сольём всё просто....?
ПС - А ведь и в ПТУ знания давали на уровне, кто имел стремление и желание и в жизни успехов добился. Но видать не всем так повезло.
[Исправлено: Эл-починно, 07.08.2022 - 22:24]
111:
Хотя от науки ты далек конечно,
Хотя от науки ты далек конечно,
Ну да, не спорю, до бакалавров не дотянул. А какую научную степень имеет сей Мсье? ПТУ не выше, однозначно. Если такой бред тут распространяет.Цитата:
111:
А вот этот, отрезал гениталии и едет забирать Звезду Героя в Кремль..
А вот этот, отрезал гениталии и едет забирать Звезду Героя в Кремль..
Факты будут? или опять сольём всё просто....?
ПС - А ведь и в ПТУ знания давали на уровне, кто имел стремление и желание и в жизни успехов добился. Но видать не всем так повезло.
[Исправлено: Эл-починно, 07.08.2022 - 22:24]
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