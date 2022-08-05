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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 19:02
#5101
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Цитата:
YESNO:
Нужно узнать сбер по какой цене слитки покупает

Я стесняюсь спросить, Вы это у Марика узнать хотите? :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
737
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 19:11
#5102
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Цитата:
Эл-починно:
Я стесняюсь спросить, Вы это у Марика узнать хотите?

Нет у мирового раввината конечно (как он дурит вам всем мозг). Марик не относиться к ним . Он просто терзает свою душу и его ангел истекает кровью . А она есть пища для темных сил .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
567
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 19:25
#5103
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Цитата:
YESNO:
Нет у мирового раввината конечно

Ну не знаю мировой какой он, но местный - форумный похоже в отпуске. :lol: Но помогу, чем могу.
вот курс, на пока ещё мировой бирже :lol:
а это актуальный от сбербанка. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17381
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 20:05
#5104
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//////

[Исправлено: alex_60, 05.08.2022 - 20:06]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:18
#5105
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-----Марик , тебе на вечер !!!Достаточно ?!?!?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:36
#5106
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Цитата:
Гога:
Марик , тебе на вечер !!!Достаточно ?!?!?

Пока еще рано судить..
Пятница..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:41
#5107
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А это солил сам..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:49
#5108
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Цитата:
111:

----Новая туалетная бумага вместо салфеток ??? Экономишь , однако ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6238
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.08.22 - 23:50
#5109
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Цитата:
111:
А это солил сам..

-----Ого-го ----и тут экономишь ? Однако ?!?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 00:04
#5110
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Цитата:
Гога:
Новая туалетная бумага вместо салфеток ??? Экономишь , однако ??


Да вот этой нежной думаю вытираются только женщины..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 00:05
#5111
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У нас ее завались..

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
737
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 09:29
#5112
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Медведев
Цитата:
«Конфликт на Украине – самый опасный момент для Европы со времён Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», – заявил генсек НАТО Столтенберг.

У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится.

Кто оказался главным выгодоприобретателем в итоге и можно сказать даже победил?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3065
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.22 - 10:47
#5113
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«Конфликт на Украине – самый опасный момент для Европы со времён Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», – заявил генсек НАТО Столтенберг.

Если генсек НАТО так говорит, это серьёзное заявление. На днях отмечал, цитирую:

Уже понятно, что всю территорию Украины не захватят. Как, ранее отмечал, что любое противостояние, рано или поздно заканчивается. Пока не понятно сколько продлиться война. Скорее всего будут мирные переговоры, договора подпишут, посмотрим как будут развиваться события.

Будущие поколений будут стараться вернуть отнятые территории. В настоящее время ресурсов у РФ больше, однако Украине помогают Запад и США, в другой ветке отмечал, у последних суммарно почти 50% от мирового ВВП. Также, в октябре текущего года последние по линд-лизу планируют предоставлять высокоточное и эффективное оружие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 15:40
#5114
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В России уже поехала крыша..
Призывают убивать с экранов ТВ депутаты госдумы..
Интересно, это законно?

"Депутат Госдумы РФ, лидер партии «Родина» пригрозил убийством немецкому журналисту Bild Бьорну Штритцелю, который освещает военный конфликт на Украине. Заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Депутат резко отреагировал на сообщения о том, что жители Германии обвинили российских журналистов, назвавших немецкого корреспондента «нациком».

— Мне наплевать, я хочу сказать этому нацисту: ****, мы все придем и убьем всех вас, — сказал Журавлёв.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16565
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.22 - 15:44
#5115
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И что самое интересное, зет патриоты, которые поддерживают войну в Украине, тоже хотят идти убивать несогласных с этой войной, угрожая и призывая к этому уже на местах, делая какие то ячейки, рисуя кресты на заборах несогласных, делая поджоги и тд..
И все это поощряется властями..
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