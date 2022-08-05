«Конфликт на Украине – самый опасный момент для Европы со времён Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», – заявил генсек НАТО Столтенберг.
Если генсек НАТО так говорит, это серьёзное заявление. На днях отмечал, цитирую:
Уже понятно, что всю территорию Украины не захватят. Как, ранее отмечал, что любое противостояние, рано или поздно заканчивается. Пока не понятно сколько продлиться война. Скорее всего будут мирные переговоры, договора подпишут, посмотрим как будут развиваться события.
Будущие поколений будут стараться вернуть отнятые территории. В настоящее время ресурсов у РФ больше, однако Украине помогают Запад и США, в другой ветке отмечал, у последних суммарно почти 50% от мирового ВВП. Также, в октябре текущего года последние по линд-лизу планируют предоставлять высокоточное и эффективное оружие.
В России уже поехала крыша.. Призывают убивать с экранов ТВ депутаты госдумы.. Интересно, это законно?
"Депутат Госдумы РФ, лидер партии «Родина» пригрозил убийством немецкому журналисту Bild Бьорну Штритцелю, который освещает военный конфликт на Украине. Заявление прозвучало в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Депутат резко отреагировал на сообщения о том, что жители Германии обвинили российских журналистов, назвавших немецкого корреспондента «нациком».
— Мне наплевать, я хочу сказать этому нацисту: ****, мы все придем и убьем всех вас, — сказал Журавлёв.
И что самое интересное, зет патриоты, которые поддерживают войну в Украине, тоже хотят идти убивать несогласных с этой войной, угрожая и призывая к этому уже на местах, делая какие то ячейки, рисуя кресты на заборах несогласных, делая поджоги и тд.. И все это поощряется властями..
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать