Отправлено: - 09:29

«Конфликт на Украине – самый опасный момент для Европы со времён Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», – заявил генсек НАТО Столтенберг.



У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится.

Цитата:Кто оказался главным выгодоприобретателем в итоге и можно сказать даже победил?