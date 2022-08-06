Отправлено: - 00:53

Сейчас мы с вами переезжаем на проспект Абая, крупнейшую улицу нашего города, - объясняла экскурсовод. - Изначально улица называлась Троицкой, потом была переименована в улицу Свердлова

отреагировал Жундубаев, реагируя на то

Цитата:Мадам экскурсоводу хочется задать вопрос: а куда "улица Комсомольская" делась? или мадам не д оконца изучила историю города? в этом случае сомневаюсь в ее компетентности.Цитата:концерт ОТ артистов изГеоргий, это чего такое?Сама по себе экскурсия длится всего минут 15.Экскурсия 15 минут??? - позорище полное!!!! Мы детей возили когда-то на экскурсии по городу - конец 90-х годов, экскурсии проводил "Спутник". Так чуть ли не только по городу часовая поездка была: информация о названиях улиц, информация о памятниках, исторические места в пределах города ... Какие 15 минут? это - ни о чем!